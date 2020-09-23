Тернопільські медики показали, як змінюються легені пацієнтів з Covid-19 (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні від початку пандемії станом на 22 вересня коронавірусом захворіли 181 237 людей

На фото легені пацієнта з коронавірусом немов би вкриваються «матовим склом».

Тернопільські медики оприлюднили фото легень пацієнта з коронавірусом, які немов би вкриваються «матовим склом».

Світлини опублікувала пресслужба управління охорони здоров'я Тернопільської обласної держадміністрації.

«Якщо хвороба прогресує, це пов'язано з надмірною реакцією імунної системи на вірус. Так виникає запалення, що може вражати інші органи», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні станом на 22 вересня коронавірусне захворювання підтвердили у 181237 людей, одужали 79901 особа, летальних випадків – 3642.

До слова, у світі станом на ранок 23 вересня зареєстровано 31 783 504 випадків коронавірусу. Від початку пандемії 975 471 людина померла і 23 400 640 – одужало. За минулу добу всього було виявлено 8 205 нових випадків, з них 4 683 в Мексиці і 1 834 в Бельгії. З 711 загиблих за сьогодні 651 жертва хвороби зафіксована в Мексиці.