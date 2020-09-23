Медики пояснили, чому треба буде носити захисні ще довго



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Основна причина, з якої маски не зникнуть найближчим часом, полягає в тому, що кількість вакцин буде дуже обмеженою, коли вони вперше з’являться в продажу

Маски для обличчя – «найважливіший і потужний інструмент громадської охорони здоров’я, який у нас є»

Директор Центру з контролю і профілактики захворювань США Роберт Редфілд підтвердив, що захисні маски для обличчя є найкращим способом впоратися з пандемією коронавірусу.

Фактично, вони настільки важливі, що деякі експерти підозрюють, що вони будуть необхідні навіть після появи вакцини від Covid-19.

Про це пише видання «Новое время».

«Ці маски для обличчя – найважливіший і потужний інструмент громадської охорони здоров’я, який у нас є, і я буду продовжувати закликати всіх американців, всіх людей в нашій країні носити ці маски для обличчя», – сказав Редфілд під час недавніх слухань в Сенаті.

Далі Редфілд сказав, що маски можуть запропонувати більше гарантій, ніж вакцина. Справа в тому, що вакцини все ще проходять клінічні випробування, в даний час неясно, наскільки вони ефективні.

Вважається, що вони можуть викликати імунну відповідь приблизно у 70% людей, в результаті чого деякі вакциновані люди стають незахищеними. Інші вакциновані люди можуть не хворіти, але переносити інфекцію і сприяти поширенню інфекції в суспільстві, і хто знає, коли у нас буде достатньо доз для всіх.

Основна причина, з якої маски не зникнуть найближчим часом, полягає в тому, що кількість вакцин буде дуже обмеженою, коли вони вперше з’являться в продажу.

Ці початкові дози, ймовірно, потраплять безпосередньо до людей, які найбільше потребують захисту: працівникам охорони здоров’я з груп ризику, літнім людям, людям з серйозними захворюваннями і особам, які надають першу допомогу. Решті частини населення доведеться почекати і носити маски.

Крім того, вакцину, ймовірно, будуть вводити двома дозами з інтервалом від 21 до 28 днів. За словами Кавсара Талаата, доцента кафедри міжнародного охорони здоров’я Школи громадської охорони здоров’я Джонса Хопкінса, це означає, що людям потрібно від шести до восьми тижнів, щоб повністю розвинути імунну відповідь.

Теоретично люди все ще можуть захворіти вже після першої дози, тому носіння маски матиме вирішальне значення.

Хоча до цих пір неясно, наскільки ефективною буде вакцина, експерти підозрюють, що вона викличе імунну відповідь приблизно у 70% населення.

«Я дуже сподіваюся, що ми зможемо отримати вакцину краще, ніж 70%. Якщо це не вакцина першого покоління, то, принаймні, може бути вакцина другого покоління», – сказав Талаат.

За словами Талаата, очікувати, що вакцина повністю запобіжить інфекції, трохи недосяжно. Це означає, що навіть вакциновані люди можуть сприяти поширенню інфекції в спільноті, якщо вони перестануть носити маску.

Крім того, ми ще не знаємо, як довго триватиме захист або стійкість вакцини.

«Маски будуть важливі, поки ми не дізнаємося частина цієї інформації», – додав Талаат.

До слова, ВООЗ повідомила про рекордне зростання кількості хворих на Covid-19 за минулий тиждень.

Нагадаємо, в Україні 21 вересня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2884 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 181237

Хворіють 97694

Одужали 79901

Померли 3642

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 22 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 181237 людей, одужали 79901 особа, летальних випадків – 3642.