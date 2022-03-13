Тимчасовий захист чи статус біженця: що треба знати українцям у ЄС

Українці у Європі можуть обрати, у якому статусі там перебуватимуть

Європейський союз запровадив механізм «тимчасового захисту» для громадян України, які рятуються від війни з Росією на території країн ЄС. Він не обмежує можливість отримати статус біженця, але дає набагато більше прав. Про це у Facebook повідомило Міністерство закордонних справ України.

Тимчасовий захист не означає отримання статусу біженця, але українці, які отримають такий захист, можуть у будь-який час подати заявку на отримання статусу біженця.

Термін дії тимчасового захисту

Один рік, цей період може бути автоматично продовжено на наступний рік залежно від ситуації в Україні.

Права, які дає тимчасовий захист

Дозвіл на проживання на період тимчасового захисту (на 1 рік з можливістю продовження).

Доступ до роботи (вимоги очікування 6 місяців на відміну від отримання статусу біженця в цьому випадку немає).

Доступ до освіти. Діти до 18 років мають право навчатися в навчальних закладах на рівні громадян країни перебування.

Забезпечення житлом (заселення в центр або надання коштів для проживання).

Доступ до соціального забезпечення.

Доступ до медичного обслуговування.

Право на відповідну інформацію про тимчасовий захист.

Можливість отримати статус біженця в майбутньому.

Можливість повернутися до країни громадянства у будь-який момент.

Конкретні права визначаються внутрішнім законодавством конкретної країни ЄС. Для того, щоб ними скористатися, треба звернутися за дозволом на проживання до органів влади відповідної країни, які займаються питаннями тимчасового захисту.

На кого поширюється тимчасовий захист

Громадяни України, які вимушено залишили країну 24 лютого 2022 року або після цієї дати в результаті військового вторгнення російських військ.

Особи без громадянства та громадяни третіх країн, крім України, які користувалися міжнародним захистом або еквівалентним національним захистом в Україні до 24 лютого 2022 року.

Члени сімей перших двох категорій, включаючи подружжя (у тому числі незареєстровані шлюбні відносини, якщо такі відносини визнає відповідна держава ЄС) та їх неповнолітні діти або діти їхнього подружжя. А також їхні близькі родичі, які проживали разом з ними у складі сім'ї на момент вторгнення Росії в Україну.

Громадяни третіх країн, які легально проживали в Україні до 24 лютого 2022 року на підставі дійсного дозволу на постійне проживання і які не можуть повернутися в свою країну або регіон походження.

Звернути увагу

За додатковою інформацією слід звертатися в профільні відомства в країнах-членах ЄС. Питання тимчасового захисту або статусу біженця є виключною прерогативою компетентних органів країни перебування.

Статус біженця і статус особи під тимчасовим захистом істотно відрізняються (в термінах прийняття рішення про надання статусу, свободі вибору місця проживання, можливості пересування, обсязі допомоги тощо).

Рішення про отримання того чи іншого статусу слід приймати тільки після отримання інформації від офіційних органів країни перебування.

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