Британія платитиме громадянам за надання житла біженцям з України

Нова програма під назвою «Дім для України» дозволить біженцям з України приїхати до Британії, навіть якщо вони не мають там родинних зв’язків

Британія буде платити своїм громадянам за те, щоб вони відкрили свої домівки для українців, які рятуються від російського вторгнення. Про це інформує Reuters.

Британія буде платити своїм громадянам 350 фунтів стерлінгів (456 доларів) на місяць, якщо вони зможуть запропонувати біженцям вільну кімнату або нерухомість протягом мінімум шести місяців.

Законодавці від усіх головних політичних партій критикували вимогу британського уряду, щоб українці мали візи та біометричні тести перед прибуттям до Британії, заявляючи, що це пріоритет бюрократії над безпекою тих, хто тікає від війни.

Згідно з новою схемою, представники громадськості, благодійні організації та підприємства отримають можливість пропонувати житло для українців через веб-сторінку.

«Велика Британія стоїть з Україною в найтемнішу годину, і британська громадськість розуміє необхідність якнайшвидше доправити якомога більше людей у безпечне місце. Я закликаю людей у всій країні приєднатися до національних зусиль і запропонувати підтримку нашим українським друзям. Разом ми можемо дати безпечний дім тим, хто цього вкрай потребує», – заявив міністр з питань житлово-комунального господарства Майкл Гоув.

Кожен, хто пропонує кімнату, номер або будинок, повинен буде показати, що помешкання відповідає стандартам, і, можливо, пройти перевірку судимості.

Також польський Сейм схвалив закон про допомогу українським біженцям. Біженці матимуть право користуватися державними послугами, включаючи польську охорону здоров'я, а також віддавати дітей в польські школи.

Як вже відомо, Конгрес США ухвалив виділення Україні та Європі $13,6 млрд. Пакет включає кошти на гуманітарну й економічну допомогу.

Додамо, що Мінінфраструктури створило мапу альтернативних маршрутів для пасажирських автоперевезень.

Також додаток Google Play обмежив роботу в Росії. Безкоштовні програми залишаться доступними у Play Store, уточнюється у повідомленні. А користувачі зможуть отримувати доступ до програм та ігор, оплачених раніше. Нагадаємо, Procter & Gamble теж не буде працювати в країні-агресорці. Нагадаємо, Adidas призупиняє роботу в РФ «до подальшого повідомлення». Також Nissan іде з РФ і надасть допомогу для України.

Раніше відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.

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