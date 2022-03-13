Ізраїль офіційно засудив вторгнення Росії в Україну та закликав припинити атаки

Очільник МЗС Ізраїля висловив беззаперечну підтримку Україні

Міністр закордонних справ Ізраїля Яїр Лапід під час візиту до Румунії закликав Росію припинити воєнне вторгнення до України. Про це повідомляє офіційний сайт МЗС Ізраїлю.

«Як і Румунія, Ізраїль засуджує вторгнення Росії до України. Воно не має жодного виправдання, тому ми закликаємо Росію припинити обстріли й атаки та сісти за стіл переговорів для вирішення цього конфлікт», – заявив дипломат.

Лапід також запевнив, що Ізраїль докладає всіх зусиль, щоб допомогти вирішити конфлікт мирним шляхом. Міністр додав, що разом зі США та ЄС ізраїльська влада намагається «якнайшвидше покласти край цій жорстокій трагедії»

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що хоче провести переговори з російською верхівкою у Єрусалимі. Таку пропозицію він зробив прем'єр-міністру Ізраїлю Нафталі Беннету.

Зеленський також вважає, що Ізраїль міг би бути учасником договору про гарантії безпеки для України, проти якої зараз воює Росія.

Додамо, що Офіс президента спростовує інформацію ізраїльського видання The Jerusalem post про те, що Ізраїль пропонує Україні погодитися на умови Росії і здатися. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет навпаки закликає РФ адекватно оцінювати ситуацію, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Читайте також: