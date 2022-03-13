Банкова назвала країни, які лицемірять під час війни

За підказки третьої сторони вслід за Україною заявку на вступ до ЄС подали й інші країни

За кілька днів після подачі Україною заявки на прискорений вступ до Євросоюзу свої заявки на вступ також подали Молдова і Грузія. Заступником глави Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю ТСН.ua розповів, як розцінює такі дії з боку країн.

Жовква вважає такі кроки лицемірством, особливо з боку Грузії.

«Знаєте, це трошки схоже на те, що вони скористалися можливістю. Україна стікає кров’ю і дійсно виборює цю заявку ціною життів своїх громадян, військових, дітей. А деякі країни… і я маю право це говорити, бо я постійно спілкувався з відповідними представниками цих країн на своєму рівні, до цього не подавали великих бажань щодо такого конкретного кроку», – зауважив заступник глави ОП.

Він пояснив, що і Молдова, і Грузія це зробили з підказки, і Україна володіє інформацією, які країни підказали їм це зробити.

«Вони похапцем роблять такий крок, до якого Україна готувалася. Я наведу один простий приклад. За результатами саміту Україна-ЄС, який відбувся ще в жовтні минулого року, ми маємо випрацювану позитивну оцінку виконання Угоди про асоціацію. І це визнав ЄС. Тобто, це означає, що частину оцінки Копенгагенським критеріям ми пройшли. Ні Грузія, ні Молдова, такої спільної позитивної оцінки виконання їхніх Угод не мають, не готували і очевидно не мають такого успіху. Тому це дає підстави мені стверджувати, що це зроблено було похапцем, із підказки, щоб скористатися можливістю. Оцінку нехай дають люди, громадяни, а ми будемо робити свою роботу», – сказав Жовква.

Нагадаємо, Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ. Резолюцію схвалили 637 голосами «за», лише 13 євродепутатів виступили проти, 26 утрималися.

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