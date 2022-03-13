Президент Польщі підписав закон щодо українських біженців: що він передбачає

Документ гарантує законність перебування у Польщі громадян України, а також членів їхніх сімей, які не мають українського громадянства

Президент Польщі Анджей Дуда 13 березня підписав закон, який регламентує умови перебування українських біженців у країні та їхню соціальну підтримку. Про це повідомили у канцелярії Дуди, передає Onet.pl.

Польський Сейм проголосував за документ у середу 9 березня.

Документ гарантує законність перебування у Польщі громадян України, а також членів їхніх сімей, які не мають українського громадянства. Норма стосується тільки тих українців, які поїхали до країни після початку російського вторгнення 24 лютого.

Українці зможуть законно перебувати у країні 18 місяців, а за 9 місяців перебування в країні біженці зможуть подати заяву на тимчасове проживання терміном на 3 роки.

Також легальним буде перебування дітей, народжених у Польщі українками, які втекли від війни, студентам та школярам дозволяється продовжити навчання у польських освітніх закладах.

Окрім того, українські біженці отримують дозвіл на роботу та доступ до медичної допомоги. Вони також отримають одноразову фінансову допомогу у 300 злотих на особу.

У документі також передбачені пільги для поляків, які забезпечуватимуть харчування та проживання громадян України.

Раніше повідомлялося, що Варшава і Краків прийняли близько 300 тисяч біженців з України, але не можуть прийняти більше.

Нагадаємо, з 24 лютого в Україні повномасштабна війна з Росією. Найбільш складна ситуація у Маріуполі, Сумах, Харкові, Чернігові. Місто Херсон є єдиним обласним центром, який окупований ворогом.

Країни ЄС і НАТО застосували найжорсткіші санкції проти РФ за всю історію. Європейський Союз підготував четвертий пакет санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.

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