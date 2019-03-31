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    Поліція Краматорська знайшла покинутий автомобіль з майже 600 бюлетенями

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    Поліція Краматорська знайшла покинутий автомобіль з майже 600 бюлетенями

    При обстеженні автомобіля Audi 6 поліцейські вилучили кілька сотень ксерокопій бюлетенів з позначками за одного з кандидатів у президенти України

    Поліція Донецької області в салоні раніше «мінованого» автомобіля знайшла 563 виборчих бюлетеня, поліція відкрила справу. Про це повідомляє прес-служба поліції.

    При обстеженні автомобіля Audi 6 поліцейські вилучили кілька сотень ксерокопій бюлетенів з позначками за одного з кандидатів у президенти України.

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    Зокрема, правоохоронці виявили пакет бюлетенів, які мали явні ознаки підробки і були вже заповнені на користь одного з кандидатів у президенти. В даний час поліція перевіряє походження документів і встановлює їх власника.

    Подія кваліфіковане за ст. 158 Кримінального кодексу України («Фальсифікація виборчих документів»).

    Нагадаємо, вдень 31 березня повідомлялося, що співробітники Національної поліції України в Краматорську Донецької області перевіряють повідомлення про загрозу вибуху автомобіля Audi 6. Правоохоронці обстежили авто і прилеглу територію.

    В поліції Донецької області зазначили, що периметр навколо автомобіля був оточений, співробітники поліції забезпечують охорону потенційно небезпечного району. На місці працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

    О 20:00 в Україні закрились виборчі дільниці. Голосування на виборах президента завершено. Розпочинається підрахунок голосів. Вже відомі результати перших екзит-поліву другий тур виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко.

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