«Приколи закінчилися». Порошенко оголосив тотальну мобілізацію усіх українських патріотів



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Президент Петро Порошенко готуватиметься до другого туру виборів Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Президент сказав, що ці вибори пройшли по-європейські демократично

Петро Порошенко подякував виборцям за підтримку в першому турі президентських виборів і висловив надію на значне зростання підтримки під час голосування 21 квітня, повідомляє кореспондент «Главкома».

Про це він сказав у своєму штабі після оголошення перших екзит-полів, які показали, що Порошенко зайняв на виборах друге місце після Володимира Зеленського.

Президент сказав, що ці вибори пройшли по-європейські демократично. «У нас сьогодні скарг було навіть менше, ніж в 2014 році», - заявив він.

Також Порошенко оголосив тотальну мобілізацію усіх українських патріотів, у тому числі з тими кандидатами, які не потрапили в другий тур.

«Доля звела мене у другому турі з маріонеткою Коломойського. Коломойського ми не допустимо. Я починаю боротьбу за виграш у другому турі», - підкреслив Порошенко.

Він також нагадав, що за що б він не взявся – виграє. «За безвіз чи Томос, у нас все вдається», - підкреслив Порошенко.

Раніше у Порошенка закликали конкурентів не зривати вибори.

Слід нагадати, що тим часом у Тимошенко категорично спростували дані екзіт-полів.

Також нагадаємо, що голова парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов заявив 25 березня, що президент України Петро Порошенко подав до суду на телеканал «1+1» «за систематичну брехню в особливо великих розмірах». На думку Герасимова, власник «1+1» Ігор Коломойський «керується почуттям помсти» після втрати «Приватбанку» та «прагне не допустити перемоги на президентських виборах Петра Порошенка».

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