94-річний борець ОУН поділився моторошними спогадами про тюрму КДБ

Ігор Олещук, який пережив жахи радянських репресій, поділився моторошними спогадами про свій досвід у слідчому ізоляторі КДБ

У День Героїв Україна вшанувала пам'ять і подвиги своїх борців. Особлива відзнака Командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України за жертовність та неоціненний вклад під час спротиву окупаційним силам була вручена 94-річному громадському діячеві Ігорю Олещуку, колишньому політв'язню та підпільнику ОУН на псевдо «Грушко». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сили Спеціальних операцій ЗСУ.

Ігор Олещук, який пережив жахи радянських репресій, поділився моторошними спогадами про свій досвід у слідчому ізоляторі НКДБ, який він називає просто «тюрмою». У 1948 році, будучи ще малолітнім, він там сидів, бо був засуджений на 25 років. Сьогодні він має значок «малолітнього в'язня України».

Було опубліковано відео, де Олещук показав «слідчий ізолятор» НКДБ, в якій перебували ув’язнені й він, зокрема.

скріншот

скріншот

Олещук детально описав нелюдські умови утримання:

Переповнені камери: «Отут сиділи 20-25 в’язнів. Туалет раз в добу опорожняли. Спали «валетом». Літом, коли не вистачало повітря, стояли з рушником, задували у приміщення. Звідси на всі 4 поверхи як натоплять...»

Карцери-одиночки: «Маємо два карцери-одиночки. Тут, хто не признавався, його поміщали у карцер, але частково наливали воду, і то все регулював слідчий. Ні тапчана, ні ліжка, ні крісла, нічого не давали. Давали лише дві склянки перевареної води і 300 г хліба».

Жахи розстрілів: Він згадує, як у музеї, де раніше був слідчий ізолятор, біля сходової клітки стояв електрогенератор. «Коли розстрілювали в’язнів, а тут 5 метрів до тротуару, було чути дуже коли стріляють. Тоді вони включали генератори, а трупи виносили через сходову на двір».

Приниження при прийомі: «Тут приймали в’язнів. Стояв НКВДист з ключами і нагайками. В’язнів роздягали догола і «шамонали». Мене так само привезли, роздягнули, все на покривало скинули, обшукали і потім кинули в камеру».

Короткі прогулянки: «Нас раз на тиждень виводили на прогулянку. Тут був круглий бетонний двір і в ньому 15 хвилин по кругу ходили».

скріншот

«До Дня Героїв Ігоря Олещука нагороджено почесною відзнакою Командувача ССО ЗСУ за жертовність та неоціненний вклад під час спротиву окупаційним силам», – зазначили в ССО ЗСУ.

Як відомо, сьогодні в Україні відзначають День Героїв, встановлений на честь українських захисників та захисниць, які виборюють свободу та незалежність України. Ідея свята виникла у середовищі українських націоналістів. Уперше офіційно воно було запроваджене постановою ІІ Великого збору ОУН, який відбувся у квітні 1941 року в Кракові: «Обов’язуючі організаційні свята є: свято соборності 22 січня, свято Героїв революції дня 23-го травня і День боротьби 31 серпня».

Дата 23 травня була обрана не випадково. У травні за суперечливих обставин загинув ідеолог українського самостійництва Микола Міхновський. 23-го та 25 травня були вбиті лідери українського визвольного руху Євген Коновалець та Симон Петлюра.

Після 1991 року свято стало набувати популярності, особливо на заході України. У 2014 році масштабні відзначення Дня Героїв відбулися у Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.