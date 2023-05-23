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Сьогодні Україна відзначає День Героїв: історія свята

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Сьогодні Україна відзначає День Героїв: історія свята
У багатьох містах в цей день проходять пам'ятні заходи на честь загиблих у війні
фото ілюстративне

Щорічне свято День Героїв запровадили на честь всіх захисниць та захисників України

Сьогодні, 23 травня, в Україні відзначають День Героїв, встановлений на честь українських борців за свободу та незалежність нашої тисячолітньої держави. Це свято є символом непоборності української нації та її жаги до вільного життя на рідній землі.

День Героїв присвятили передусім лицарям Русі-України, козакам Гетьманської Доби, гайдамакам, опришкам, січовим стрільцям, воїнам Армії УНР, ОУН, УПА, героям Небесної сотні та військовим ЗСУ, які зараз віддають свої життя у повномасштабній російсько-українській війні за свободу України.

Щорічне свято День Героїв запровадили на честь всіх захисниць та захисників України, які протягом багатьох століть боролися за її незалежність та територіальну цілісність і продовжують робити це нині. У 1941 році Другий Великий Збір Організації Українських Націоналістів постановив відзначити 23 травня як День Героїв. Воно було покликане відродити в українців героїчний дух минулих поколінь, які дали нашій історії яскраві приклади героїзму лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської Доби, січових стрільців та вояків Армії УНР, УПА та діячів ОУН. 

Дату обрали невипадково. Саме 23 травня 1938 року убили полковника армії УНР, державного, військового і політичного діяча Євгена Коновальця, одного з головних ідеологів українського націоналізму. Згодом 25 травня вбили ще одного лідера українського визвольного руху Симона Петлюру. Також у травні за суперечливих обставин у Києві загинув ідеолог українського самостійництва Микола Міхновський.

Починаючи з 1992 року свято ставало все більш популярним. У День Героїв вітають усіх, хто з ризиком для життя боровся за українську незалежність, а також віддають шану загиблим. 

У багатьох містах в цей день проходять пам'ятні заходи на честь загиблих у війні, а також покладають квіти біля пам'ятників героям України. 

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Теги: свято Герой України війна

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