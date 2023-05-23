Сьогодні Україна відзначає День Героїв: історія свята

У багатьох містах в цей день проходять пам'ятні заходи на честь загиблих у війні

Щорічне свято День Героїв запровадили на честь всіх захисниць та захисників України

Сьогодні, 23 травня, в Україні відзначають День Героїв, встановлений на честь українських борців за свободу та незалежність нашої тисячолітньої держави. Це свято є символом непоборності української нації та її жаги до вільного життя на рідній землі.

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День Героїв присвятили передусім лицарям Русі-України, козакам Гетьманської Доби, гайдамакам, опришкам, січовим стрільцям, воїнам Армії УНР, ОУН, УПА, героям Небесної сотні та військовим ЗСУ, які зараз віддають свої життя у повномасштабній російсько-українській війні за свободу України.

Щорічне свято День Героїв запровадили на честь всіх захисниць та захисників України, які протягом багатьох століть боролися за її незалежність та територіальну цілісність і продовжують робити це нині. У 1941 році Другий Великий Збір Організації Українських Націоналістів постановив відзначити 23 травня як День Героїв. Воно було покликане відродити в українців героїчний дух минулих поколінь, які дали нашій історії яскраві приклади героїзму лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської Доби, січових стрільців та вояків Армії УНР, УПА та діячів ОУН.

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Дату обрали невипадково. Саме 23 травня 1938 року убили полковника армії УНР, державного, військового і політичного діяча Євгена Коновальця, одного з головних ідеологів українського націоналізму. Згодом 25 травня вбили ще одного лідера українського визвольного руху Симона Петлюру. Також у травні за суперечливих обставин у Києві загинув ідеолог українського самостійництва Микола Міхновський.

Починаючи з 1992 року свято ставало все більш популярним. У День Героїв вітають усіх, хто з ризиком для життя боровся за українську незалежність, а також віддають шану загиблим.

У багатьох містах в цей день проходять пам'ятні заходи на честь загиблих у війні, а також покладають квіти біля пам'ятників героям України.