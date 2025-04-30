Кличко зустрівся у Валенсії з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн

Кличко: Сьогодні партнери мають максимально консолідувати зусилля в допомозі Україні

Під час Конгресу Європейської народної партії мер Києва Віталій Кличко провів низку важливих зустрічей, спрямованих на зміцнення підтримки України з боку Євросоюзу. Зокрема, він поспілкувався з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву мера Києва.

«Рішуча підтримка України, нові – більш ефективні й більш сміливі кроки партнерів потрібні невідкладно. Щоб зупинити Путіна. Інакше весь жах війни відчує на собі й Європа», – наголосив Віталій Кличко.

Кличко зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн фото: Віталій Кличко/Facebook

За словами мера столиці, сьогодні особливо важливо максимально консолідувати зусилля для допомоги Україні – не лише у сфері безпеки, але й у наближенні нашої держави до членства в ЄС.

Кличко зустрівся з президенткою групи ЄНП в Європейському комітеті регіонів Сарі Раутіо фото: Віталій Кличко/Facebook

Окрему увагу Кличко приділив темі місцевого самоврядування під час зустрічі з президенткою групи ЄНП у Європейському комітеті регіонів Сарі Раутіо. Сторони обговорили важливість збереження та розвитку повноважень органів місцевої влади, як основи демократичного суспільства.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко взяв участь у Конгресі Європейської народної партії (EPP Congress 2025), що відбудеться 29–30 квітня у Валенсії, Іспанія. Конгрес зібрав лідерів держав, політичних сил, місцевого самоврядування, депутатів Європарламенту та громадських діячів. Учасники планували обговорити ключові виклики для Європи, серед яких – підтримка України у війні проти російської агресії та подальше посилення європейської єдності.