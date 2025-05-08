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Рада сьогодні збереться на екстрене засідання

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Рада сьогодні збереться на екстрене засідання
фото з відкритих джерел

Парламент сьогодні планує ратифікувати угоду про надра

Сьогодні, 8 травня, Верховна Рада збереться на екстрене засідання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Одним із питань порядку денного буде ратифікація угоди про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами Америки. Нардеп прогнозує, що обговорення триватимуть 20 хв.

Також парламентарі планують включити у порядок денний законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу щодо реалізації угоди про створення Американсько-Українського фонду відбудови.

«Перше питання це просто два коротких технічних голосування. По суті, перше читання тільки на наступному тижні вже буде. Друге (угода) 20 хв обговорення і голосування», – повідомив нардеп.

Нагадаємо, Україна та США підписали угоду про корисні копалини та економічне партнерство. Про це повідомила міністерка фінансів Юлія Свириденко.

Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Згідно з основними положеннями угоди, повна власність і контроль залишаються за Україною, а фонд створюється 50/50. Також національна власність захищена (угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями, вони і далі належатимуть Україні). У положеннях також зазначено, що ніяких боргових зобов’язань України перед США не буде та угода не стане перешкодою для вступу України до Євросоюзу.

Також, необхідні законодавчі зміни – точкові (для функціонування фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу, саму угоду має ратифікувати Верховна Рада). Угода надає податкові гарантії (доходи і внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні).

До слова, у Верховній Раді розгортається дискусія навколо нещодавно підписаної угоди про співпрацю у сфері корисних копалин між Україною та Сполученими Штатами Америки. Депутати фракції «Європейська Солідарність» ініціювали термінове обговорення деталей угоди, вимагаючи зустрічі керівництва держави та урядовців з народними депутатами.

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Теги: корисні копалини Верховна Рада Україна Ярослав Железняк

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