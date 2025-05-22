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Через невизначеність США Україна просить ЄС запровадити жорсткіші санкції проти Росії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Через невизначеність США Україна просить ЄС запровадити жорсткіші санкції проти Росії
а даними Reuters, українські посадовці підготували «Білу книгу» з пропозиціями щодо більш агресивної та незалежної санкційної політики проти Росії
фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Причиною заклику України стало рішення президента США Дональда Трампа не посилювати санкції проти Росії

Україна звернеться до ЄС наступного тижня з пропозицією розглянути нові заходи для ізоляції Росії, зокрема арешт російських активів та санкції проти деяких покупців російської нафти. Як передає «Главком», про це повідомляє Reuters.

Причиною такого кроку стало рішення президента США Дональда Трампа не посилювати санкції проти Росії. За даними Reuters, українські посадовці підготували «Білу книгу» з пропозиціями щодо більш агресивної та незалежної санкційної політики проти Росії, з огляду на невизначеність подальшої позиції США.

Серед 40 сторінок рекомендацій містяться пропозиції щодо арешту російських активів із подальшою передачею їх Україні, а також запровадження вторинних санкцій проти покупців російської нафти, зокрема іноземних компаній, які сприяють обходу чинних обмежень.

Зазначається, що вторинні санкції, які можуть вплинути на таких великих покупців російської нафти, як Індія та Китай, стали б серйозним кроком, від якого ЄС досі утримувався. Президент США Трамп порушував це питання публічно, але врешті-решт вирішив наразі не вживати заходів.

Як відомо, Європейський Союз схвалив новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Він спрямований проти майже 200 кораблів «тіньового флоту». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу дипломатії ЄС Каю Каллас.

За словами Каллас, нові обмежувальні заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини. «Ми готуємо ще більше санкцій проти Росії. Чим довше Росія веде війну, тим жорсткішою буде наша відповідь», – наголосила вона.

Білий дім також підготував кілька варіантів економічного тиску на Росію. Сам Трамп також неодноразово погрожував Кремлю новими санкціями, якщо не буде припинення вогню. Однак після перемовин із Путіним Трамп знову змінив свою позицію і відмовився від санкцій. Натомість заявив, що хоче швидко розпочати переговори на нижчому рівні між Росією та Україною у Ватикані.

До слова, Велика Британія оголосила про запровадження «широкомасштабних санкцій» проти Російської Федерації. Обмеження торкнуться сотні обʼєктів у російських військових, енергетичних, фінансових секторах та тих, хто веде інформаційну війну проти України.

Велика Британія та партнери також працюють над посиленням обмеження цін на нафту, що ще більше обмежує критичні доходи від нафти для військової машини Путіна.

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Теги: санкції Україна

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