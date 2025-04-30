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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Неякісні міни. Знищення «тилових схем»

glavcom.ua
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На Дніпропетровщині СБУ викрила організаторів схеми постачання на фронт бракованих мінометних снарядів
колаж: glavcom.ua

«СБУ захищає обороноздатність України не тільки на фронті, але і в середині держави»

Чи є під час війни злочин гірший ніж наживатись на поставках до армії? Є. Не тільки наживатись, але і поставляти до Збройних сил неякісну зброю, ставлячи під загрозу життя військових.

Про те, до чого призводило постачання на позиції (!!!) бракованих мін писали і журналісти, і військові експерти.

І добре, що цей злочин не залишився без покарання. 29 квітня на Дніпропетровщині затримано гендиректора оборонного заводу та його першого заступника, які поставили до ЗСУ партію боєприпасів, що виявилися непридатними до бойового застосування.

Причому важливо, що затримано всіх, хто був причетний до цієї схеми. Крім очільників держпідприємства, також екскерівника одного з військових представництв Міноборони та очільника групи контролю відповідного підрозділу.

Можна тільки вітати, що Служба Безпеки продовжує карати тих, хто робить спроби наживатись на війні. Треба визнати – СБУ підтверджує статус правоохоронного органу, який найбільш ефективно бореться з корупцією.

Саме Служба викрила більшість незаконних оборудок, пов’язаних із поставками для ЗСУ. І захищає обороноздатність України не тільки на фронті, але і в середині держави. Знищення подібних «тилових схем» – один із пріоритетів для підлеглих Малюка.

На совісті викритих ділків не просто вкрадені гроші, але і отримані ЗСУ неякісні снаряди, а це – життя наших військових.

Подібні афери підривають обороноздатність Сил Оборони. Зараз Україна все більшу ставку робить на власне виробництво зброї.

Тому викорінення таких схем – питання національної безпеки і виживання держави.

Попереду суд. І сподіваюсь всі учасники цієї схеми отримають покарання в повній мірі. 

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Міноборони Україна війна корупція в Україні

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