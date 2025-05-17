«Культурні сили» з'явилися на червоній доріжці Каннського фестивалю

Всесвітньовідомий вокаліст гурту U2 Боно подякував ЗСУ за захист Європи та пройшовся по червоній доріжці Каннського кінофестивалю у супроводі військовослужбовців Культурних сил

Ввечері 16 травня на Каннському кінофестивалі фронтмен гурту U2 Боно з'явився на червоній доріжці разом із Шоном Пенном та українськими військовими. У своїй промові музикант подякував ЗСУ за боротьбу за свободу Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Культурних сил».

Після прем’єри біографічного документального фільму «Історії примирення» (Stories of Surrender) зал влаштував семихвилинну овацію Боно. Сам Боно використав цей момент свого тріумфу для того, щоб звернути увагу Європи на Україну та ЗСУ.

«Я хочу подякувати вам, бо ви захищаєте нашу свободу. Дякую! Дякую! Слава Україні», – сказав він і наголосив на необхідності підтримати Україну заявивши, що вона звільняє Європу від фашизму.

На червоній доріжці в Каннах Боно з’явився разом із Шоном Пенном, Миколаєм Сєргою та резидентами Культурних сил.

У команді Культурних сил на Каннському фестивалі, окрім очільника Культурних сил капітана ЗСУ Миколая Сєрги взяли участь:

Тарас Столяр, бандурист Культурних сил та оператор БПЛА, який брав участь в боях на Харківщині та Донбасі;

Юрій Іваськевич, оперний співак та боєць ТРО, який в боях на Запорізьком фронті втратив ногу;

Ольга Рукавішнікова, скрипалька, диригентка, розвідниця, в боях отримала п'ять поранень, а в травні 2023 року в одному з боїв втратила око. Після реабілітації вона приєдналася до Культурного сил та виступає на фронті для бійців;

Валерій Широков, навідник мінометного розрахунку в ТРО із бойовим досвідом та прес-аташе Культурних сил

Артем Познанський, солдат 59-ї ОШБР та оператор Культурних сил.

«Делегація українських військових з Культурних сил залучена до низки подій на Каннському фестивалі. Це є важливим актом культурної дипломатії на тлі адвокації інтересів України та залучення до підтримки України впливових людей з усього світу», – зазначили в пресслужбі.

Каннський фестиваль – особливо важлива для нас платформа саме тому що він від початку був не ярмарком зірок чи кіноринком. Він був задуманий як акт спротиву тоталітаризму, голос незалежних митців, яких намагалися змусити мовчати. Саме тому Канни – не просто один з майданчиків для привернення уваги до України – це місце, де живе дух Європи, що обрала свободу.

Нагадаємо, нещодавно платформа «Культурні сили» представила музичний альбом до Дня Піхоти, який Україна відзначала 6 травня. У ньому зібрані пісні, створені чинними військовослужбовцями Сил оборони, які віддають шану піхотинцям. Учасники альбому розповіли, як виникла ідея та чому вирішили доєднатися до його створення.