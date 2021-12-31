Щоб рік прийдешній був вдалим, існує низка прикмет

Обов’язково потрібно зустрічати Новий рік, у святкову ніч не можна нудьгувати і сумувати

Вважається, як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Щоб рік прийдешній був вдалим, існує низка прикмет, чого не можна у новорічну ніч. Дехто вважає їх забобонами і не вірить у ці прикмети, а дехто переконаний, що все ж краще їх дотримуватися, аби не накликати лиха.

Тож, чи працюють ці прикмети, які століттями передаються із покоління в покоління, ми можемо перевірити лише на власному досвіді.

Топ-10 прикмет, чого не можна робити у новорічну ніч:

Обов’язково потрібно зустрічати Новий рік, у святкову ніч не можна нудьгувати і сумувати.

Під час свята не можна сваритися, лихословити і сперечатися з іншими – інакше весь рік мине у сварці.

У новорічну ніч не можна плакати – це приверне хвороби.

Не можна залишати квартиру неприбраною до 31 грудня. Вважається, аби рік минув вдало, треба зустрічати його у чистому і прибраному будинку.

Не варто прати, прибирати у будинку і виносити сміття після заходу сонця 31 грудня – так можна закликати біду. Навіть якщо ви не встигли щось прибрати в будинку – дозвольте собі розслабитися і відпочити у Новий рік.

Перед Новим роком не можна залишати борги і позичені речі, треба їх повернути. Якщо цього не зробити, то будете у боргах весь наступний рік.

Не треба таїти образи, обов’язково вибачте і перепросіть. Треба помиритися з людьми, з якими ви посварилися.

Не можна зустрічати новий рік у чорному вбранні. Також не варто одягати старі речі.

Не можна вголос промовляти бажання, яке ви загадали у новорічну ніч.

Не варто 31 грудня і 1 січня пускати гостей до спальні господарів – це може накликати подружню зраду.

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Джерело: ТСН