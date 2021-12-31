У новорічну ніч небо над Україною охоронятимуть понад тисяча військових

Прикривати небо будуть зенітні ракетні дивізіони і чергові ланки Су-27 і МіГ-29

Повітряний простір над Україною та за її межами будуть моніторити десятки радіолокаційних станцій

У новорічну ніч у системі протиповітряної оборони України нестимуть бойове чергування понад тисячу військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України, повідомляє Армія inform.

Повітряний простір над Україною та за її межами будуть моніторити десятки радіолокаційних станцій.

При цьому прикривати небо будуть зенітні ракетні дивізіони С-300, Бук-М1 і чергові ланки Су-27 і МіГ-29.

До слова, воїни на Донбасі зворушливо привітали зі святами (відео).

Ще сьогодні посольство США привітало українців із Новим роком, згадавши гасло «Слава Україні!».

Також повідомлялося, що Андрій Богдан в оточенні напівоголених дівчат вже зустрів Новий рік (фото).

А ще головна ялинка України потрапила до рейтингу найкрасивіших у Європі (фото).