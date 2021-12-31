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    Події в Україні

    У новорічну ніч небо над Україною охоронятимуть понад тисяча військових

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    Прикривати небо будуть зенітні ракетні дивізіони і чергові ланки Су-27 і МіГ-29 - У новорічну ніч небо над Україною охоронятимуть понад тисяча військових
    Прикривати небо будуть зенітні ракетні дивізіони і чергові ланки Су-27 і МіГ-29
    фото: pnk.nv

    Повітряний простір над Україною та за її межами будуть моніторити десятки радіолокаційних станцій

    У новорічну ніч у системі протиповітряної оборони України нестимуть бойове чергування понад тисячу військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України, повідомляє Армія inform.

    Повітряний простір над Україною та за її межами будуть моніторити десятки радіолокаційних станцій.

    При цьому прикривати небо будуть зенітні ракетні дивізіони С-300, Бук-М1 і чергові ланки Су-27 і МіГ-29.

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    Теги: авіація військові Україна новорічні свята
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    У новорічну ніч небо над Україною охоронятимуть понад тисяча військових