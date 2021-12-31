Як правильно святкувати Новий рік: жартівливі поради від дієтологині

Оксана Скиталінська дала українцям декілька «смажених і жирнющих лайфхаків»

Новий рік – грандіозне свято, яке не обходиться без пишного застілля. На новорічному столі українців багато калорійних і ситних страв, а також велика різноманітність алкоголю. Проте таке застілля – серйозне випробування для організму. Дієтологиня Оксана Скиталінська у жартівливій формі дала декілька порад, як правильно святкувати Новий рік.

Отож, поради дієтологині українцям, які потрібно виконувати навпаки:

Жеріть все! Пам'ятайте, що ви йдете в гості лише для одного – наїстися і напитися;

Прийшли в гості – сідайте за стіл і починайте;

В новорічну ніч для вас не має бути ніяких правил та заборон;

Мішайте і пакуйте у себе з потрійним завзяттям;

Саме в Новорічну ніч ви можете відчути свій шлунок. Для цього хоча б годину напихайте у нього побільше і бажано шарами: шар « Олів'є » , шар « Шуби » , вінегрет, ковбаса, бутерброди з ікрою, голубці, квашені огірки і мариновані гриби, котлети і холодець, торт, мандарини, знову «Олів'є » і так по колу;

Олів'є , шар Шуби , вінегрет, ковбаса, бутерброди з ікрою, голубці, квашені огірки і мариновані гриби, котлети і холодець, торт, мандарини, знову «Олів'є і так по колу; Дуже важливо нічого не жувати, а ковтати все швидко і цілим, як удав. Через годину ваш шлунок набуде форми баскетбольного м'яча, а очі почнуть лізти з орбіт – це перший дзвіночок, щоб не здаватись без бою;

Тоді можете і запити. Не стримуйте своїх бажань, міксуйте все, як діджей: чим яскравіші кольори, тим краще;

Особливо змішуйте алкоголь і жирне: це те, що взвинтить вашу підшлункову залозу. Якщо ви її ніколи до цього не відчували, відчуєте обов'язково. І дуже надовго;

Через три години безперервного ковтання не сходьте з дистанції: все наїджене та напите досягне кишечника і поступово ваше тіло стане набувати форми повітряної кульки, наповненої газами;

Ви все одно в жодному разі не танцюйте і взагалі не рухайтеся. Головне – не вставайте з-за столу, ваше місце тут – до останнього грибочка на тарілці;

Ігноруйте овочі, салати, то все для ботанів, ви ж не такі. Вам лише смажене, жирне та копчене. Щоб гулять так гулять, щоб все було яскраво і надовго запам'яталось;

Якщо почне туманитись та паморочитись у голові від такої неймовірної новорічної ночі, не зупиняйтеся – дочекайтеся, щоб скрутило навпіл.

Якщо коротко, то ваші головні пункти це:

1. Жирне-прежирне.

2. Солодке і жирне.

3. Смажене і гостре.

4. Алкогольне і жирне, особливо – на голодний шлунок.

5. Ніяких перерв, ніяких передишок, ніяких жартів, танців і руханок.

«Якщо ж у ваших планах – зустріч багатьох наступних нових років, то зробіть все з точністю до навпаки і передайте це іншим», – радить Оксана Скиталінська.

Раніше судинний хірург, кандидат медичних наук Роман Геращенко розповів, чому грітись алкоголем на вулиці – погана ідея.

Також МОЗ дав поради, як зробити святковий стіл «здоровим». «У період свят важливо дотримуватися звичного режиму харчування і не вживати надмірну кількість їжі. Голодувати весь день, щоб добряче поїсти ввечері – погана ідея. Робіть інтервали між трапезами: не менше трьох та не більше 4,5 годин, а також слідкуйте за розмірами порцій», – порадили фахівці.

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