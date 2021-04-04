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    Чи є зв’язок між коронавірусом та 5G

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    Коронавірус сприяє розповсюдженню 5G - Чи є зв’язок між коронавірусом та 5G
    Коронавірус сприяє розповсюдженню 5G

    Експерти з’ясували, що пандемія коронавірусу сприяє поширенню мобільного зв’язку нового покоління

    Аналітики консалтингової компанії Deloitte виявили зв'язок між пандемією і поширенням мереж п'ятого покоління. Річ у тому, що Covid-19 прискорила впровадження і поширення нових технологій. зокрема 5G та Wi-Fi 6.

    Такі висновки вони зробили на основі проведеного опитування 437 співробітників телекомунікаційних компаній в 9 країнах світу: з Великобританії, Німеччини, Нідерландів, Португалії, Китаю, Індії, Японії, Бразилії і Австралії.

    Більшість респондентів сказали, що швидкі способи обміну даними потрібні людству вже зараз.

    69% опитаних заявили про необхідність розвитку мереж п'ятого покоління, а потреба в Wi-Fi 6 висловили 58%.

    Цікаво, що на початку 2020 року експерти провели аналогічне опитування, за результатами якого більшість топ-менеджерів були впевнені, що гостра потреба в нових технологіях настане тільки через три роки.

    Зараз вони визнають, що розвиток 5G і Wi-Fi 6 дасть змогу компаніям уникнути майбутніх порушень в роботі свого бізнесу і посприяє впровадженню нових технологічних рішень.

    Серед ключових причин прискорення планів щодо введення сучасних стандартів бездротового зв'язку виокремлюють такі:

    • масовий перехід на віддалену роботу/навчання;
    • тісніша інтерактивна взаємодія між компаніями і клієнтами.

    Цікаво, що 67% респондентів вже запустили пілотні проєкти або розгортання мереж Wi-Fi 6, а 58% почали впровадження всередині компаній 5G.

    Джерело: 24 канал

    Теги: 5G
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