Футболіст «Баварії» заразився коронавірусом перед грою Ліги чемпіонів

Серж Гнабрі відправлений на самоізоляцію

Півзахисник мюнхенської «Баварії» і збірної Німеччини Серж Гнабрі не зможе допомогти команді в чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти «Парі Сен-Жермен». Як повідомляє офіційних сайт володарів трофею, напередодні гри єврокубка футболісти задвал тест на коронавірус і у Гнабрі він дав позитивний результат.

Повідомляється також, що Гнабрі відчуває себе добре, він відправлений на самоізоляцію.

Перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів «Баварія» – «ПСЖ» відбудеться 7 квітня в Мюнхені. Початок зустрічі - о 22:00.

Зазначимо також, що через інфекцію коронавірусу не зможе допомогти «Реалу» Рафаель Варан. 6 квітня команда Зінедіна Зідана прийме «Ліверпуль».

«Баварія» є чинним переможцем турніру. Минулого сезону вона виграла всі змагання, у яких брала участь – чемпіонат, Суперкубок і Кубок Німеччини, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.