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    Футболіст «Баварії» заразився коронавірусом перед грою Ліги чемпіонів

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    Серж Гнабрі не допоможе команді найближчим часом - Футболіст «Баварії» заразився коронавірусом перед грою Ліги чемпіонів
    Серж Гнабрі не допоможе команді найближчим часом
    Фото з відкритих джерел

    Серж Гнабрі відправлений на самоізоляцію

    Півзахисник мюнхенської «Баварії» і збірної Німеччини Серж Гнабрі не зможе допомогти команді в чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти «Парі Сен-Жермен». Як повідомляє офіційних сайт володарів трофею, напередодні гри єврокубка футболісти задвал тест на коронавірус і у Гнабрі він дав позитивний результат.

    Повідомляється також, що Гнабрі відчуває себе добре, він відправлений на самоізоляцію.

    Перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів «Баварія» – «ПСЖ» відбудеться 7 квітня в Мюнхені. Початок зустрічі - о 22:00.

    Зазначимо також, що через інфекцію коронавірусу не зможе допомогти «Реалу» Рафаель Варан. 6 квітня команда Зінедіна Зідана прийме «Ліверпуль».

    «Баварія» є чинним переможцем турніру. Минулого сезону вона виграла всі змагання, у яких брала участь – чемпіонат, Суперкубок і Кубок Німеччини, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Баварія коронавірус
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