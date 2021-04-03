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    МОЗ оновило розподіл карантинних зон, Київ та 10 областей – «червоні»

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    &laquo;Жовтою&raquo; лишається лише Херсонщина. Решта областей &ndash; на &laquo;помаранчевому&raquo; рівні - МОЗ оновило розподіл карантинних зон, Київ та 10 областей – «червоні»
    «Жовтою» лишається лише Херсонщина. Решта областей – на «помаранчевому» рівні

    Найвищий рівень госпіталізацій у Хмельницькій області

    Рівень госпіталізацій хворих на Covid-19 наразі не перевищено лише у трьох областях України.

    Про це свідчать дані МОЗ.

    В нормі рівень госпіталізацій має становити не більше 60 осіб на 100 тисяч населення.

    Станом на 3 квітня цей показник не перевищений лише у Кіровоградській, Луганській і Херсонській областях.

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    Найвищий рівень госпіталізацій у Хмельницькій (128,1), Житомирській (115,5) областях, Києві (114,4), Вінницькій (110,9) та Миколаївській (109,5) областях.

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    Станом на суботу, до «червоного» рівня епідемічної небезпеки МОЗ відносить 11 регіонів: місто Київ, Житомирську, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Чернівецьку та Чернігівську області.

    «Жовтою» лишається лише Херсонщина. Решта областей – на «помаранчевому» рівні.

    Нагадаємо, за минулу добу, 2 квітня, в Україні виявлено 20341 новий хворий на Covid-19. Це є найбільшою кількістю хворих від початку пандемії. Учора від ускладнень хвороби померли 396 пацієнтів, що на 37 осіб менше, ніж 1 квітня. Було госпіталізовано 5186 осіб, одужало від коронавірусу 9166 людей.

    Здійснено тестувань за добу – 128492 (зокрема методом ПЛР – 58951, методом ІФА – 23084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46457).

    Теги: хвороби епідемія місто населення коронавірус
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