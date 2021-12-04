Відомий топменеджер назвав головні проблеми, які провокує дистанційна робота

«Люди повинні зібратися біля офісного кулера, інакше…»

Відомий український топменеджер Петро Чернишов в рамках Business Wisdom Summit, який пройшов у столиці, підбив проміжні підсумки пандемії для суспільства та бізнесу. Свої висновки він обґрунтовував даними досліджень зарубіжних вчених, аналітичними даними західних ЗМІ та висновками бізнес-тренерів.

Так, Чернишов назвав головні проблеми, які провокує дистанційна робота.

«Два роки назад віддалена робота, звісно, теж існувала, але це було якоюсь екзотикою. Щоб піти на віддалену роботу, треба було відпроситись, на писати якийсь лист на ім’я директора, той його довго розглядав… Та й ішлося не про постійну «дистанційку», а про віддалену роботу один день на тиждень, максимум – два. Нині ж у багатьох міжнародних компаніях віддалена робота стала стандартною умовою. Один з прикладів таких міжнародних гігантів – Twitter (а це тисячі високооплачуваних співробітників). Щоправда, частина компаній прагнуть загнати співробітників назад в офіси – це, скажімо, Google і Facebook», – заявив він.

Чернишов зазначив, що із віддаленою роботою є дві дуже великі проблеми.

«Перша – відсутність інновацій. Компанія повинна постійно змінюватись та покращуватись. Для того ж, щоб інновація виникла, принаймні, так вважають бізнес-тренери, люди повинні зібратися біля офісного кулера, щось обговорити, до чогось додуматися... Інакше певні бізнес-процеси починають гальмуватися чи взагалі припиняються. За умов віддаленої роботи зібратися можна тільки в Zооm, а це зовсім не ті відчуття. Бо через екран неможливо відчути, що думає і відчуває співрозмовник, тобто пропадає те, що називається «смол ток» (small talk – коротка неформальна розмова – «Главком»)», – пояснив топменеджер.

Петро Чернишов – український топменеджер російського походження, президент компанії «Київстар» з 2015 по 2018 рік, нині працює топменджером компанії «Фармак». У липні 2014 разом з сім’єю вирішив відмовитись від російського громадянства, на той момент проживав в Україні вже більше 10 років.

За його словами, друга велика проблема – складнощі із побудовою кар’єри.

«Особливо болюче вона вдарила по молоді. Якщо молода людина прийшла в компанію, то для того, щоб покращити свої професійні здібності, зрозуміти, як працює компанія, як стати ефективнішим, їй потрібен ментор. Іноді ментора призначають спеціально, іноді він сам по собі з’являється. Розумієте, ніхто ще не придумав, як влаштувати менторство у Zооm. Мій син в Америці працює в компанії Google, і багато його ровесників працюють у різних великих компаніях та банках. Вони всі сидять онлайн в гуртожитках свого університету. Усі намагаються потрапити на роботу до офісу. Водночас є більш досвідчені співробітники в Google, які там працюють, скажімо, 10 років, – це айтішники, і вони не хочуть в офіс. А от молодь дуже переживає, що через дистанційний формат. У компанії не вдасться побудувати кар'єрне зростання. Їх ніхто не зводить попити пива, не розповість, як влаштовані справи в цих компаніях», – резюмував Чернишов.