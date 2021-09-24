Новий лоукостер почне літати з Києва до Одеси

Рейси будуть виконуватися п'ять разів на тиждень

Новий український лоукост Bees Airline з 14 жовтня запускає регулярне авіасполучення між Києвом і Одесою. Про це повідомила авіакомпанія на своїй сторінці в Facebook.

Рейси будуть виконуватися п'ять разів на тиждень: по понеділках, вівторках, четвергах, п'ятницях і неділях.

Для польотів будуть використовуватися літаки Boeing 737-800 Next Generation.

Час в дорозі - одна година.

Раніше Державіаслужба дозволила Bees Airline виконувати рейси з Києва до Львова, Одеси та Херсона.

Регулярна мережа з Києва включатиме польоти до Бургасу, Іракліону, Родосу, Батумі, Араксосу, Аліканте, Барселони, Тирани, Варни й Ларнаки. Також авіакомпанії дозволили запустити регулярні рейси з Одеси до Тбілісі і Єревану, та зі Львова до Єревану.

Чартерна мережа включає маршрути з Києва в Марса-Алам, Момбас, Хургаду, Шарм-ель-Шейх, Анталію, Бодрум, Тіват.

Крім того, Державна авіаслужба дозволила Bees Airline здійснювати чартери з регіональних аеропортів України:

зі Львова до Марса-Алам, Хургади, Спліту, Анталії, Тівату

до Марса-Алам, Хургади, Спліту, Анталії, Тівату з Одеси в Анталію

в Анталію з Харкова до Анталії і Тівату

до Анталії і Тівату з Кривого Рогу до Тівату

Авіакомпанія вже почала чартерні рейси з Києва і Львова до Єгипту.

Нагадаємо, авіакомпанія SkyUp Airlines відновить польоти з Києва до Танзанії на острів Занзібар. Перший рейс заплановано на 23 жовтня 2021 року.

Спершу рейси заплановані двічі на тиждень – щосереди й суботи, а з нового року частота збільшиться до чотирьох на тиждень.