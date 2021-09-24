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    Економіка та фінанси

    Новий лоукостер почне літати з Києва до Одеси

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    Новий український лоукостер отримав дозвіл на 29 маршрутів<br /><br /> - Новий лоукостер почне літати з Києва до Одеси
    Новий український лоукостер отримав дозвіл на 29 маршрутів

    Фото: Kyiv Sikorsky Airport

    Рейси будуть виконуватися п'ять разів на тиждень

    Новий український лоукост Bees Airline з 14 жовтня запускає регулярне авіасполучення між Києвом і Одесою. Про це повідомила авіакомпанія на своїй сторінці в Facebook.

    Рейси будуть виконуватися п'ять разів на тиждень: по понеділках, вівторках, четвергах, п'ятницях і неділях.

    Для польотів будуть використовуватися літаки Boeing 737-800 Next Generation.

    Час в дорозі - одна година.

    Раніше Державіаслужба дозволила Bees Airline виконувати рейси з Києва до Львова, Одеси та Херсона.

    Регулярна мережа з Києва включатиме польоти до Бургасу, Іракліону, Родосу, Батумі, Араксосу, Аліканте, Барселони, Тирани, Варни й Ларнаки. Також авіакомпанії дозволили запустити регулярні рейси з Одеси до Тбілісі і Єревану, та зі Львова до Єревану.

    Чартерна мережа включає маршрути з Києва в Марса-Алам, Момбас, Хургаду, Шарм-ель-Шейх, Анталію, Бодрум, Тіват.

    Крім того, Державна авіаслужба дозволила Bees Airline здійснювати чартери з регіональних аеропортів України:

    • зі Львова до Марса-Алам, Хургади, Спліту, Анталії, Тівату
    • з Одеси в Анталію
    • з Харкова до Анталії і Тівату
    • з Кривого Рогу до Тівату

    Авіакомпанія вже почала чартерні рейси з Києва і Львова до Єгипту.

    Нагадаємо, авіакомпанія SkyUp Airlines відновить польоти з Києва до Танзанії на острів Занзібар. Перший рейс заплановано на 23 жовтня 2021 року.

    Спершу рейси заплановані двічі на тиждень – щосереди й суботи, а з нового року частота збільшиться до чотирьох на тиждень.

    Теги: Київ Одеса Boeing лоукостери авіаперевезення
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    Новий лоукостер почне літати з Києва до Одеси