Глава Єврокомісії розповіла про «вирішальну роль» Горбачова

Колишній президент СРСР Михайло Горбачов «відіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни та падінні залізної завіси». Відповідну заяву зробила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

На її думку, Михайло Горбачов був лідером, якому довіряли і якого поважали.

«Він зіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни і падінні «залізної завіси». Це відкрило шлях у вільну Європу», – написала вона.

Mikhail Gorbachev was a trusted and respected leader. He played a crucial role to end the Cold War and bring down the Iron Curtain. It opened the way for a free Europe.



This legacy is one we will not forget.



R.I.P Mikhail Gorbachev