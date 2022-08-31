Глава Єврокомісії розповіла про «вирішальну роль» Горбачова
Урсула фон дер Ляєн заявила, що Горбачов був лідером, якому довіряли
Колишній президент СРСР Михайло Горбачов «відіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни та падінні залізної завіси». Відповідну заяву зробила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
На її думку, Михайло Горбачов був лідером, якому довіряли і якого поважали.
«Він зіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни і падінні «залізної завіси». Це відкрило шлях у вільну Європу», – написала вона.
Mikhail Gorbachev was a trusted and respected leader. He played a crucial role to end the Cold War and bring down the Iron Curtain. It opened the way for a free Europe.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 30, 2022
This legacy is one we will not forget.
R.I.P Mikhail Gorbachev
Нагадаємо, 30 серпня перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов помер на 92-му році життя. Смерть настала після важкої і тривалої хвороби.
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