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Глава Єврокомісії розповіла про «вирішальну роль» Горбачова

Альона Боженко
glavcom.ua
Глава Єврокомісії розповіла про «вирішальну роль» Горбачова
Урсула фон дер Ляєн згадала Горбачова
фото: РІА

Урсула фон дер Ляєн заявила, що Горбачов був лідером, якому довіряли 

Колишній президент СРСР Михайло Горбачов «відіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни та падінні залізної завіси». Відповідну заяву зробила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

На її думку, Михайло Горбачов був лідером, якому довіряли і якого поважали.

«Він зіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни і падінні «залізної завіси». Це відкрило шлях у вільну Європу», – написала вона.

Нагадаємо, 30 серпня перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов помер на 92-му році життя. Смерть настала після важкої і тривалої хвороби.

 

Теги: Урсула фон дер Ляєн Михайло Горбачов

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