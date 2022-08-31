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Байден відреагував на смерть Горбачова

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Байден відреагував на смерть Горбачова
«Людина, яка мала уяву, щоб побачити можливість іншого майбутнього» 
фото з відкритих джерел

Президент США сказав, що президент СРСР зробив світ безпечнішим для мільйонів людей

Президент США Джо Байден назвав лідера СРСР Михайла Горбачова людиною, яка ризикнула кар'єрою заради кращого майбутнього. Про це йдеться у заяві Байдена, оприлюдненій Білим домом.

«Після десятиліть жорстоких політичних репресій він ухвалив демократичні реформи. Він вірив у гласність і перебудову, відкритість та перебудову не просто як у гасла, а як у дорогу вперед для народів радянського союзу після стількох років ізоляції та поневірянь», – сказав Байден.  

За його словами, не у всіх радянських високопосадовців вистачило сміливості визнати необхідність змін.

«Це були дії рідкісного лідера – людини, яка мала уяву, щоб побачити можливість іншого майбутнього, і мужність, щоб ризикнути всією своєю кар'єрою заради її досягнення. Результатом став безпечніший світ і більша свобода для мільйонів людей», – сказав Байден. 

Як раніше стало відомо, 30 серпня після тяжкої та тривалої хвороби помер перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов

Горбачов був засмучений війною в Україні, бо вважав, що Путін зруйнував справу його життя.

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Теги: США СРСР Михайло Горбачов

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