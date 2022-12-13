Російський дипломат поскаржився світові на потужні ЗСУ

Окупанти хотіли взяти Київ за три дні, а зараз скаржаться на потужну контратаку ЗСУ

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін поскаржився на «агресивну поведінку» українських військових, оскільки тривають запеклі бої на кількох фронтах серед морозної зими. Про це він поспілкувався з журналістами в понеділок, 12 грудня, після зустрічі з офіційними особами Туреччини в Стамбулі, повідомляє пропагандистське агентство ТАСС. Цю заяву поширили й іноземні ЗМІ.

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Вершинін розповів про войовничі та наступальні настрої української армії та додав, що саме в Стамбулі відбувся останній раунд перемовин делегацій Росії та України, і вони закінчилися нібито «агресивною і неконструктивною поведінкою української сторони».

Користувачі соцмереж активно висміюють заяву російського політика. Окупанти хотіли захопити Київ за три дні, а зараз скаржаться на потужну контратаку ЗСУ.

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До слова, у Офісі президента заявили, що Росія маніпулюючи темою переговорів з Україною хоче не миру, а зберегти вкрадене.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ був обурений «нелюдськими» туалетами у Швеції (відео).

Окрім того, очільник російського МЗС вперше публічно назвав вторгнення окупантів на територію України війною – Лавров назвав причини російського вторгнення в Україну.

Також Лавров у звичній для РФ манері намагався виправдати обстріли інфраструктури України. Він заявив, що російські війська та їх союзники завдають ударів по об'єктах інфраструктури України, які допомагають вбивати росіян.

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Раніше повідомлялося, що українським силам доведеться розгромити десяток або більше російських бригад і полків – ЗСУ можуть перейти в четвертий контрнаступ у Запорізькій області. Згідно з російськими джерелами, українська армія зосереджує механізовані сили навколо Гуляйполя.

До того ж ЗСУ вже ліквідували майже 95 тис. окупантів. Також Росія втратила в Україні вже 5928 бойових броньованих машин.