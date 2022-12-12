Головна Світ Політика
search button user button menu button

Навіщо Кремль змушує Лукашенка вступити у війну з Україною: роз'яснення ISW

Альона Боженко
glavcom.ua
Навіщо Кремль змушує Лукашенка вступити у війну з Україною: роз'яснення ISW
Росія штовхає Лукашенка на війну для того, щоб посилити контроль над Білоруссю
фото із відкритих джерел

«Вступ Білорусі у війну в гіршому випадку відволіче українські сили від нинішньої лінії фронту на сході України»

Кремль змушує Білорусь підтримати повномасштабне вторгнення Росії в Україну для того, аби збільшити свій контроль над країною. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

В Інституті зауважили, що російські офіційні особи постійно проводять інформаційні операції, які передбачають, що білоруські звичайні сухопутні війська можуть приєднатися до російського вторгнення в Україну. 

На думку аналітиків, ціль цих зусиль – затиснути українські сили біля кордону з Білоруссю, щоб вони не могли посилити операції в інших місцях театру військових дій, а також збільшити свій вплив на Білорусь. Проте фахівці вважають малоймовірно те, що Білорусь вторгнеться в Україну в найближчому майбутньому, яким би не був хід цих інформаційних операцій. 

«Вступ Білорусі у війну в гіршому випадку відволіче українські сили від нинішньої лінії фронту на сході України», – йдеться у звіті інституту.

Більше того, білоруська інтервенція в Україні не зможе зробити більше, ніж тимчасово відвернути сухопутні війська від інших частин театру бойових дій, враховуючи вкрай обмежену ефективну бойову міць, яка є у розпорядженні Мінська.

Зазначається, що російська влада особливо прагнула створити постійну військову базу у Білорусі та здійснювати прямий контроль над білоруськими збройними силами. Проте, на думку аналітиків,  Білоруссю війни Росії в Україні, ймовірно, знижує матеріальну здатність збройних сил проводити власні звичайні військові операції. Білорусь також, напевно, скорочує свої запаси артилерійських боєприпасів за рахунок передачі боєприпасів російським військовим.

«Залучення значної частини цього апарату безпеки у війні в Україні, ймовірно, зробить Лукашенка вразливим до нових заворушень та спротиву. Лукашенко також, ймовірно, усвідомлює, що вторгнення в Україну підірве його авторитет як лідера суверенної країни, оскільки стане очевидно, що зусилля Росії щодо забезпечення повного контролю над Білоруссю увінчалися успіхом», – наголосили аналітики.

У звіті інституту вказується, що збройні сили Білорусі можуть зіткнуться з обмеженнями у своїх можливостях щодо навчання чинного та нового персоналу через свою допоміжну роль у зусиллях Росії з формування збройних сил.

Разом з тим білоруські  військові, ймовірно, мають відносно обмежені можливості для навчання існуючого та нового персоналу. Білоруські збройні сили мають лише шість маневрених бригад і складаються приблизно з 45 тисяч осіб особового складу, розділених на два командні штаби.

Також на думку експертів, підтримка Лукашенка війни Росії на Україні та тиск Росії на Білорусь, щоб вона приєдналася до бойових дій, ймовірно, викликають тертя у білоруських збройних силах. Білоруський персонал, безумовно, знає про значні втрати, завдані російськими військами в країні, і тому не хоче брати участь у війні проти України.

Проте зазначається, що Білорусь продовжуватиме допомагати Росії вести війну в Україні, навіть попри те, що Лукашенко навряд чи надішле свою армію для участі в бойових діях.

Навіщо Кремль змушує Лукашенка вступити у війну з Україною: роз'яснення ISW фото 1

Ключові висновки аналітиків:

  • Міністерство оборони Росії 11 грудня спростувало чутки про те, що генерал Валерій Герасимов подав у відставку або був знятий з посади начальника Генерального штабу.
    Українські та російські джерела повідомляють, що бої тривають на лінії Сватове-Кремінна та під Лиманом на тлі поганих погодних умов.
  • Один з російських блогерів повідомив, що російські сили перекинули понад 200 одиниць техніки з херсонського напрямку в напрямку Куп'янська, а геолокаційні кадри показують, що російські танки Т-90 в Луганській області прямують на захід.
  • Російські війська здобули незначні територіальні здобутки навколо Бахмута, оскільки російські та українські джерела повідомляють про продовження боїв у цьому районі.
  • Представник ЗСУ заявив, що окупаційні війська змінили тактику, перейшовши від використання батальйонних тактичних груп (БТГр) до менших штурмових груп для наступальних дій.
  • Російські та українські джерела стверджують, що українські сили завдали ударів по Скадовську, Голій Пристані, Олешках та Новій Каховці Херсонської області, де проходять основні російські логістичні лінії.
  • Російські та українські джерела повідомили, що українські сили завдали удару по російській військовій базі в Мелітополі Запорізької області.
  • Українські офіційні особи повідомили, що російська окупаційна влада посилила заходи примусової мобілізації в окупованій Україні. Російські блогери стверджували, що російські війська стикаються з нестачею крові для поранених військовослужбовців і проводять акції зі збору донорської крові в окупованому Криму.
  • Українська партизанська група взяла на себе відповідальність за підпал російських військових казарм у Криму. Українські та російські офіційні особи повідомили, що російська влада продовжує фільтрацію та репресії проти правоохоронних органів в окупованій Україні.
Читайте також: Будапештський меморандум, або Хто зрадив Україну
Теги: Україна війна росія влада військові Білорусь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Рада ЄС у понеділок може затвердити нові санкції проти Росії
Рада ЄС у понеділок може затвердити нові санкції проти Росії
Навіщо Кремль змушує Лукашенка вступити у війну з Україною: роз'яснення ISW
Навіщо Кремль змушує Лукашенка вступити у війну з Україною: роз'яснення ISW
Канцлер Австрії готовий стати посередником між Україною та Росією
Канцлер Австрії готовий стати посередником між Україною та Росією
Нідерланди пропонують заморозити вступ Сербії до ЄС через Росію
Нідерланди пропонують заморозити вступ Сербії до ЄС через Росію
Влада Німеччини активно обговорює будівництво бомбосховищ – Bild
Влада Німеччини активно обговорює будівництво бомбосховищ – Bild
Очікується найважча ніч. Вучич провів екстрене засідання Ради безпеки
Очікується найважча ніч. Вучич провів екстрене засідання Ради безпеки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Чому Росія напала на Україну: Пєсков вигадав нову причину
12K
Путіна підштовхують до втечі
11K
Нова заява Путіна ще більше закопала Росію
9912
Дитяче Євробачення-2022: хто став переможцем і яке місце виборола українка
7346
Помер відомий журналіст, колишній прессекретар «Правого сектора»
6938
У Львові вирує негода: повалені дерева, обледенілі дороги (фото)

Новини

За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
10 грудня, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
9 грудня, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
9 грудня, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
9 грудня, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
9 грудня, 15:22

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту