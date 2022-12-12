Навіщо Кремль змушує Лукашенка вступити у війну з Україною: роз'яснення ISW
«Вступ Білорусі у війну в гіршому випадку відволіче українські сили від нинішньої лінії фронту на сході України»
Кремль змушує Білорусь підтримати повномасштабне вторгнення Росії в Україну для того, аби збільшити свій контроль над країною. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
В Інституті зауважили, що російські офіційні особи постійно проводять інформаційні операції, які передбачають, що білоруські звичайні сухопутні війська можуть приєднатися до російського вторгнення в Україну.
На думку аналітиків, ціль цих зусиль – затиснути українські сили біля кордону з Білоруссю, щоб вони не могли посилити операції в інших місцях театру військових дій, а також збільшити свій вплив на Білорусь. Проте фахівці вважають малоймовірно те, що Білорусь вторгнеться в Україну в найближчому майбутньому, яким би не був хід цих інформаційних операцій.
«Вступ Білорусі у війну в гіршому випадку відволіче українські сили від нинішньої лінії фронту на сході України», – йдеться у звіті інституту.
Більше того, білоруська інтервенція в Україні не зможе зробити більше, ніж тимчасово відвернути сухопутні війська від інших частин театру бойових дій, враховуючи вкрай обмежену ефективну бойову міць, яка є у розпорядженні Мінська.
Зазначається, що російська влада особливо прагнула створити постійну військову базу у Білорусі та здійснювати прямий контроль над білоруськими збройними силами. Проте, на думку аналітиків, Білоруссю війни Росії в Україні, ймовірно, знижує матеріальну здатність збройних сил проводити власні звичайні військові операції. Білорусь також, напевно, скорочує свої запаси артилерійських боєприпасів за рахунок передачі боєприпасів російським військовим.
«Залучення значної частини цього апарату безпеки у війні в Україні, ймовірно, зробить Лукашенка вразливим до нових заворушень та спротиву. Лукашенко також, ймовірно, усвідомлює, що вторгнення в Україну підірве його авторитет як лідера суверенної країни, оскільки стане очевидно, що зусилля Росії щодо забезпечення повного контролю над Білоруссю увінчалися успіхом», – наголосили аналітики.
У звіті інституту вказується, що збройні сили Білорусі можуть зіткнуться з обмеженнями у своїх можливостях щодо навчання чинного та нового персоналу через свою допоміжну роль у зусиллях Росії з формування збройних сил.
Разом з тим білоруські військові, ймовірно, мають відносно обмежені можливості для навчання існуючого та нового персоналу. Білоруські збройні сили мають лише шість маневрених бригад і складаються приблизно з 45 тисяч осіб особового складу, розділених на два командні штаби.
Також на думку експертів, підтримка Лукашенка війни Росії на Україні та тиск Росії на Білорусь, щоб вона приєдналася до бойових дій, ймовірно, викликають тертя у білоруських збройних силах. Білоруський персонал, безумовно, знає про значні втрати, завдані російськими військами в країні, і тому не хоче брати участь у війні проти України.
Проте зазначається, що Білорусь продовжуватиме допомагати Росії вести війну в Україні, навіть попри те, що Лукашенко навряд чи надішле свою армію для участі в бойових діях.
Ключові висновки аналітиків:
- Міністерство оборони Росії 11 грудня спростувало чутки про те, що генерал Валерій Герасимов подав у відставку або був знятий з посади начальника Генерального штабу.
Українські та російські джерела повідомляють, що бої тривають на лінії Сватове-Кремінна та під Лиманом на тлі поганих погодних умов.
- Один з російських блогерів повідомив, що російські сили перекинули понад 200 одиниць техніки з херсонського напрямку в напрямку Куп'янська, а геолокаційні кадри показують, що російські танки Т-90 в Луганській області прямують на захід.
- Російські війська здобули незначні територіальні здобутки навколо Бахмута, оскільки російські та українські джерела повідомляють про продовження боїв у цьому районі.
- Представник ЗСУ заявив, що окупаційні війська змінили тактику, перейшовши від використання батальйонних тактичних груп (БТГр) до менших штурмових груп для наступальних дій.
- Російські та українські джерела стверджують, що українські сили завдали ударів по Скадовську, Голій Пристані, Олешках та Новій Каховці Херсонської області, де проходять основні російські логістичні лінії.
- Російські та українські джерела повідомили, що українські сили завдали удару по російській військовій базі в Мелітополі Запорізької області.
- Українські офіційні особи повідомили, що російська окупаційна влада посилила заходи примусової мобілізації в окупованій Україні. Російські блогери стверджували, що російські війська стикаються з нестачею крові для поранених військовослужбовців і проводять акції зі збору донорської крові в окупованому Криму.
- Українська партизанська група взяла на себе відповідальність за підпал російських військових казарм у Криму. Українські та російські офіційні особи повідомили, що російська влада продовжує фільтрацію та репресії проти правоохоронних органів в окупованій Україні.
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