Навіщо Кремль змушує Лукашенка вступити у війну з Україною: роз'яснення ISW

Росія штовхає Лукашенка на війну для того, щоб посилити контроль над Білоруссю

«Вступ Білорусі у війну в гіршому випадку відволіче українські сили від нинішньої лінії фронту на сході України»

Кремль змушує Білорусь підтримати повномасштабне вторгнення Росії в Україну для того, аби збільшити свій контроль над країною. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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В Інституті зауважили, що російські офіційні особи постійно проводять інформаційні операції, які передбачають, що білоруські звичайні сухопутні війська можуть приєднатися до російського вторгнення в Україну.

На думку аналітиків, ціль цих зусиль – затиснути українські сили біля кордону з Білоруссю, щоб вони не могли посилити операції в інших місцях театру військових дій, а також збільшити свій вплив на Білорусь. Проте фахівці вважають малоймовірно те, що Білорусь вторгнеться в Україну в найближчому майбутньому, яким би не був хід цих інформаційних операцій.

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«Вступ Білорусі у війну в гіршому випадку відволіче українські сили від нинішньої лінії фронту на сході України», – йдеться у звіті інституту.

Більше того, білоруська інтервенція в Україні не зможе зробити більше, ніж тимчасово відвернути сухопутні війська від інших частин театру бойових дій, враховуючи вкрай обмежену ефективну бойову міць, яка є у розпорядженні Мінська.

Зазначається, що російська влада особливо прагнула створити постійну військову базу у Білорусі та здійснювати прямий контроль над білоруськими збройними силами. Проте, на думку аналітиків, Білоруссю війни Росії в Україні, ймовірно, знижує матеріальну здатність збройних сил проводити власні звичайні військові операції. Білорусь також, напевно, скорочує свої запаси артилерійських боєприпасів за рахунок передачі боєприпасів російським військовим.

«Залучення значної частини цього апарату безпеки у війні в Україні, ймовірно, зробить Лукашенка вразливим до нових заворушень та спротиву. Лукашенко також, ймовірно, усвідомлює, що вторгнення в Україну підірве його авторитет як лідера суверенної країни, оскільки стане очевидно, що зусилля Росії щодо забезпечення повного контролю над Білоруссю увінчалися успіхом», – наголосили аналітики.

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У звіті інституту вказується, що збройні сили Білорусі можуть зіткнуться з обмеженнями у своїх можливостях щодо навчання чинного та нового персоналу через свою допоміжну роль у зусиллях Росії з формування збройних сил.

Разом з тим білоруські військові, ймовірно, мають відносно обмежені можливості для навчання існуючого та нового персоналу. Білоруські збройні сили мають лише шість маневрених бригад і складаються приблизно з 45 тисяч осіб особового складу, розділених на два командні штаби.

Також на думку експертів, підтримка Лукашенка війни Росії на Україні та тиск Росії на Білорусь, щоб вона приєдналася до бойових дій, ймовірно, викликають тертя у білоруських збройних силах. Білоруський персонал, безумовно, знає про значні втрати, завдані російськими військами в країні, і тому не хоче брати участь у війні проти України.

Проте зазначається, що Білорусь продовжуватиме допомагати Росії вести війну в Україні, навіть попри те, що Лукашенко навряд чи надішле свою армію для участі в бойових діях.

Ключові висновки аналітиків: