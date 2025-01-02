Цьогоріч українські військові будуть отримувати «Пакунок пораненого»

Мельник: Важливо, щоб військові, ветерани та новобранці відчували постійну підтримку держави – як під час служби, так і після її завершення

У 2025 році Міністерство оборони України запускає ініціативу «Пакунок пораненого» для військовослужбовців. Про це в інтервʼю АрміяInform розповів заступник міністра оборони, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Він наголошує, що Міноборони активно розвиває системний підхід до навчання, сучасні методики підготовки та індивідуальний підхід до кожного військовослужбовця. Тому важливо, щоб військові, ветерани та новобранці відчували постійну підтримку держави – як під час служби, так і після її завершення.

Серед конкретних прикладів такої підтримки – «Пакунок пораненого», який почнуть видавати військовим у 2025 році. Що саме буде у «Пакунку пораненого» та хто зможе його отримати, поки невідомо.

«Також працюємо над розробкою адаптивного одягу для поранених військових та спеціалізованого одягу для жінок-військовослужбовиць, що забезпечить зручність і функціональність», – додає він.

За його словами, триває робота щодо покращення системи харчування та запровадження додаткових фінансових стимулів для військових, що підвищить мотивацію та поліпшить умови служби.

«Ці ініціативи є лише частиною системних змін, які ми плануємо реалізувати. Вони покликані не лише підтримати наших військових сьогодні, але й створити основу для їхнього захисту, розвитку та впевненого майбутнього», – наголосив Мельник.

Нагадаємо, що головна інспекція Міністерства оборони проведе комплексний аналіз командування Сухопутних військ Збройних сил України.