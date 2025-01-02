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Закупив неякісний одяг на 140 млн грн: на Дніпропетровщині судитимуть командира військової частини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Закупив неякісний одяг на 140 млн грн: на Дніпропетровщині судитимуть командира військової частини
Обвинувальний акт щодо командира направлено до суду
фото: dbr.gov.ua/ДБР

За словами правоохоронців, поставлений одяг для військових не відповідав жодним стандартам якості

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо командира однієї з військових частин Дніпропетровської області. Він закупив закупівлю партію неякісного одягу для військових на майже 140 млн грн. Про це повідомляє ДБР.

Як зазначають правоохоронці, обвинувальний акт направлено до суду. Оборудку військовий провів із приватним підприємством, яке займалась перепродажем продукції низької якості.

Закупив неякісний одяг на 140 млн грн: на Дніпропетровщині судитимуть командира військової частини фото 1

«Договір уклали без тендера та ще й з передоплатою у 30% від загальної вартості контракту. Після передоплати військова частина отримала лише частину якісного одягу, а на суму майже 140 млн грн був поставлений одяг, який не відповідав жодним стандартам якості та наражав захисників на небезпеку. Керівництво частини, попри ризики, підписало необхідні документи та здійснило повну оплату за неякісний товар», – йдеться в повідомленні.

Закупив неякісний одяг на 140 млн грн: на Дніпропетровщині судитимуть командира військової частини фото 2
Закупив неякісний одяг на 140 млн грн: на Дніпропетровщині судитимуть командира військової частини фото 3

Командир частини обвинувачується у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 4 ст. 425 КК України). У військового арештовано три земельні ділянки, два житлові будинки та три квартири на Дніпропетровщині та Київщині.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування щодо директора приватного підприємства, яке поставило такий одяг триває.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику командира 110-ї окремої механізованої бригади. Він створив схеми поборів з бійців, що ухилялися від служби.

До слова, у Харківські області правоохоронці провели 39 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК. Вони фігурують у справі про фальсифікації документів для ухилення від мобілізації.

Теги: військові держзакупівлі корупція в Україні Дніпропетровщина суд ДБР

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