У Чернігівській області оголошено червоний рівень небезпеки (мапа)
На річці Снів через підйом рівня води очікується її перелив через автодорогу місцевого значення
З 31 січня до 2 лютого у Чернігівській області зберігатиметься важка гідрологічна ситуація. Синоптики попереджають про затоплення заплави та житлових будинків низки сіл. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Метеорологи також попереджають про порушення транспортного сполучення з окремими селами Чернігівської області вздовж Верхнього Дніпра. «31 січня – 2 лютого на ділянці Верхнього Дніпра в межах України (Чернігівський район Чернігівської області) утримуватиметься значне затоплення заплави», – йдеться у попередженні.
У зв'язку з чим у регіоні оголошено червоний рівень небезпеки.
Крім того, з 31 січня по 2 лютого на ділянці річки Десни в районі населених пунктів Новгород-Сіверський – Макошине відбуватиметься подальше посилення льодових явищ, тому можливі різкі коливання рівнів води до 0,1 – 0,2 м на добу.
У зв'язку з цим очікується збільшення затоплення заплави та порушення транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни. Також на річці Снів через підйом рівня води очікується її перелив через автодорогу місцевого значення в Корюківському районі Чернігівської області.
Тим часом сьогодні, 31 січня, Київ засипає снігом. Місцева влада просить водіїв не виїжджати у місто без необхідності.
Коментарі — 0