Київ засипає снігом: місцева влада звернулася до водіїв

Жителів столиці просять не заважати роботі спецтехніки

Сьогодні, 31 січня, Київ засипає снігом. Місцева влада просить водіїв не виїжджати у місто без необхідності. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація в Telegram.

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Також жителів столиці просять не заважати роботі спецтехніки.

«Без потреби не виїжджайте на вулиці Києва і не паркуйте автівки обабіч доріг та вулиць», – йдеться у повідомленні.

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На вулицях Києва працює 95 одиниць комунальної спецтехніки, а сніг прибирають 3,5 тис. комунальників.

Зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари, велодоріжки обробляються протиожеледними засобами.

Як повідомлялося, у вівторок, 31 січня, в Україні пройдуть опади. Переважно сніг з дощем, але невеликий. Вночі стовпчик термометру опускатиметься до 6° морозу. Вдень підніматиметься до 4° тепла. В регіонах буде хмарно. У західних, північних, більшості центральних областей вдень невеликий сніг з дощем; місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця..