Аномальне тепло на Водохреще: якою буде погода 19 січня

У Карпатському регіоні випаде значний дощ та мокрий сніг

19 січня в Україні пануватиме хмарна погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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У західних та Житомирській областях помірний дощ, подекуди з мокрим снігом, в Карпатському регіоні значні опади, вночі у східних та Сумській областях невеликий дощ та мокрий сніг; на решті території без істотних опадів.

Вітер південний, в західних областях з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у північно-східних, більшості центральних та південних областей пориви 15-20 м/с.

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Температура у західних та східних областях вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, на півдні країни 12-17°.

На Київщині буде хмарно, без істотних опадів. Вітер південний , 7-12 м/с. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.

Відзначимо, 19 січня у північно-східних, більшості центральних та південних областей пориви 15-20 м/с; в Карпатському регіоні значний дощ та мокрий сніг. Оголошено І рівень небезпечності. Такі погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Український гідрометеорологічний центр

Нагадаємо, перший день нового року в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня.

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За даними кліматологів, 1 січня вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 10,3°С тепла, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.