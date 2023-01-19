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Аномальне тепло на Водохреще: якою буде погода 19 січня

Юрій Лящук
glavcom.ua
Аномальне тепло на Водохреще: якою буде погода 19 січня
На півдні України температура повітря сягне 17° тепла
фото з відкритих джерел

У Карпатському регіоні випаде значний дощ та мокрий сніг

19 січня в Україні пануватиме хмарна погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У західних та Житомирській областях помірний дощ, подекуди з мокрим снігом, в Карпатському регіоні значні опади, вночі у східних та Сумській областях невеликий дощ та мокрий сніг; на решті території без істотних опадів.

Вітер південний, в західних областях з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у північно-східних, більшості центральних та південних областей пориви 15-20 м/с.

Температура у західних та східних областях вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, на півдні країни 12-17°.

На Київщині буде хмарно, без істотних опадів. Вітер південний , 7-12 м/с. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.

Відзначимо, 19 січня у північно-східних, більшості центральних та південних областей пориви 15-20 м/с; в Карпатському регіоні значний дощ та мокрий сніг. Оголошено І рівень небезпечності. Такі погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Аномальне тепло на Водохреще: якою буде погода 19 січня фото 1
Український гідрометеорологічний центр

Нагадаємо, перший день нового року в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня.

За даними кліматологів, 1 січня вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 10,3°С тепла, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.

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Теги: прогноз погоди Україна Свято Водохреща

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