На Херсонщині сталася пожежа на сміттєзвалищі



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Рятувальники локалізували пожежу Фото ГУ ДСНС України у Херсонській області

Рятувальники локалізували загоряння на орієнтовній площі 1,5 га

Під Херсоном у Бериславському районі сталася пожежа на ділянці для зберігання твердих побутових відходів. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«6 червня о 19:36 до Служби 101 Бериславського району надійшло повідомлення про те, що за м. Берислав на ділянці для зберігання твердих побутових відходів горить сміття. Прибувши на місце виклику, рятувальники побачили, що сміття тліє і димить на деяких ділянках», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ДСНС, вітер роздував тління, ускладнюючи ліквідацію пожежі. Рятувальники локалізували загоряння на орієнтовній площі 1,5 га.

«На ліквідацію загоряння було направлено дві одиниці спецтехніки та 6 людей особового складу 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Також від КП «Бериславський ЖЕК» залучено 1 одиницю техніки... Загрози населеним пунктам немає. Триває пролив осередків тління сміття», – підкреслили у відомстві.

У ніч на середу, 3 червня, сталася пожежа у приватному житловому будинку у смт Пісківка Бородянського району. Було встановлено, що загорілася частина дерев’яного житлового будинку. В ході проведення розвідки рятувальниками виявлено тіло загиблого громадянина, 1955 року народження.

Нагадаємо, вчора, 7 червня, у Запоріжжі в Комунарському районі спалахнула пожежа в одному з цехів взуттєвої фабрики Mida.