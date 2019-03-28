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    Події в Україні

    В Україні у день виборів чергуватимуть десять гелікоптерів, - ДСНС

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    Рятувальники також чергуватимуть разом з поліцією на виборчих дільницях - В Україні у день виборів чергуватимуть десять гелікоптерів, - ДСНС
    Рятувальники також чергуватимуть разом з поліцією на виборчих дільницях

    Рятувальники ДСНС будуть вести цілодобовий моніторинг ситуації на об'єктах, залучених до виборів

    В Україні у день виборів президента, 31 березня, чергуватимуть десять повітряних суден, що будуть розташовані в Закарпатській, Одеській, Харківській, Чернігівській областях та в Києві. Про це заявив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Микола Чечоткін.

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    За його словами, рятувальники ДСНС будуть вести цілодобовий моніторинг ситуації на об'єктах, залучених до виборів.

    Крім того, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій чергуватимуть на виборчих дільницях у складі координаційних груп з Національною поліцією, а також будуть взаємодіяти з органами влади та службами цивільного захисту.

    Нагадаємо, з 28 березня виборчі дільниці правоохоронці взяли під цілодобову охорону.

    У Національній поліції заявили, що охорона буде забезпечена з моменту завезення бюлетенів у дільничні виборчі комісії.

    Зазначимо, що понад 400 правоохоронців цілодобово охороняють майже двісті окружних виборчих комісій.

    Додамо, що до забезпечення правопорядку під час волевиявлення громадян буде залучатися понад 135,4 тисячі правоохоронців, з них понад 72,5 тисяч - саме поліцейських.

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