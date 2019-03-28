В Україні у день виборів чергуватимуть десять гелікоптерів, - ДСНС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники також чергуватимуть разом з поліцією на виборчих дільницях

Рятувальники ДСНС будуть вести цілодобовий моніторинг ситуації на об'єктах, залучених до виборів

В Україні у день виборів президента, 31 березня, чергуватимуть десять повітряних суден, що будуть розташовані в Закарпатській, Одеській, Харківській, Чернігівській областях та в Києві. Про це заявив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Микола Чечоткін.

За його словами, рятувальники ДСНС будуть вести цілодобовий моніторинг ситуації на об'єктах, залучених до виборів.

Крім того, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій чергуватимуть на виборчих дільницях у складі координаційних груп з Національною поліцією, а також будуть взаємодіяти з органами влади та службами цивільного захисту.

Нагадаємо, з 28 березня виборчі дільниці правоохоронці взяли під цілодобову охорону.

У Національній поліції заявили, що охорона буде забезпечена з моменту завезення бюлетенів у дільничні виборчі комісії.

Зазначимо, що понад 400 правоохоронців цілодобово охороняють майже двісті окружних виборчих комісій.

Додамо, що до забезпечення правопорядку під час волевиявлення громадян буде залучатися понад 135,4 тисячі правоохоронців, з них понад 72,5 тисяч - саме поліцейських.