У Грузії хочуть знову попросити Україну про екстрадицію Саакашвілі



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Прокуратура Грузії повинна знову звернутися до України з вимогою про екстрадицію Саакашвілі

На батьківщині щодо Саакашвілі порушено низку кримінальних справ, за якими він був заочно засуджений

У Грузії член парламентської більшості Нукрі Кантарія заявив, що питання екстрадиції колишнього президента Грузії, екс-голови Одеської ОДА Михаїла Саакашвілі з України на батьківщину знову треба порушити. Про це повідомили на «Грузія Online».

«Вважаю абсолютно логічним, що коли людина перебуває у розшуку, знову має бути порушено питання його екстрадиції. Думаю, що так і має статися», - сказав депутат, коментуючи повернення Саакашвілі до Києва.

З думкою Кантарії згодні його колеги з парламентської більшості.

Так, депутат Акакій Зоідзе заявив, що прокуратура Грузії повинна знову звернутися до України з вимогою про екстрадицію Саакашвілі.

«Наша прокуратура, напевно, ще раз звернеться до України. За ідеєю, повинна звернутися», - сказав він.

У Грузії щодо Саакашвілі було порушено кілька кримінальних справ, за якими він був заочно засуджений. До того, як Саакашвілі був позбавлений українського громадянства і покинув Україну, грузинська сторона неодноразово зверталася до Києва з запитом про його екстрадицію на батьківщину.

Як повідомлялося, 29 травня екс-голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі прилетів до Києва.

Раніше президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство. Це сталося після того, як в лютому 2018 року Саакашвілі видворили до Польщі як особу, яка незаконно прибула з території цієї країни 10 вересня 2018 року.