  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    У Грузії хочуть знову попросити Україну про екстрадицію Саакашвілі

    • Розсилка
    Прокуратура Грузії повинна знову звернутися до України з вимогою про екстрадицію Саакашвілі - У Грузії хочуть знову попросити Україну про екстрадицію Саакашвілі
    Прокуратура Грузії повинна знову звернутися до України з вимогою про екстрадицію Саакашвілі

    На батьківщині щодо Саакашвілі порушено низку кримінальних справ, за якими він був заочно засуджений

    У Грузії член парламентської більшості Нукрі Кантарія заявив, що питання екстрадиції колишнього президента Грузії, екс-голови Одеської ОДА Михаїла Саакашвілі з України на батьківщину знову  треба порушити. Про це повідомили на «Грузія Online».

    Читайте також

    «Вважаю абсолютно логічним, що коли людина перебуває у розшуку, знову має бути порушено питання його екстрадиції. Думаю, що так і має статися», - сказав депутат, коментуючи повернення Саакашвілі до Києва.

    З думкою Кантарії згодні його колеги з парламентської більшості.

    Так, депутат Акакій Зоідзе заявив, що прокуратура Грузії повинна знову звернутися до України з вимогою про екстрадицію Саакашвілі.

    «Наша прокуратура, напевно, ще раз звернеться до України. За ідеєю, повинна звернутися», - сказав він.

    У Грузії щодо Саакашвілі було порушено кілька кримінальних справ, за якими він був заочно засуджений. До того, як Саакашвілі був позбавлений українського громадянства і покинув Україну, грузинська сторона неодноразово зверталася до Києва з запитом про його екстрадицію на батьківщину.

    Як повідомлялося, 29 травня екс-голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі прилетів до Києва.

    Раніше президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство. Це сталося після того, як в лютому 2018 року Саакашвілі видворили до Польщі як особу, яка незаконно прибула з території цієї країни 10 вересня 2018 року.

    Читайте також
    прокуратура Михайло Саакашвілі Грузія Володимир Зеленський президент громадянство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ