«Охорона думала, що я його покусаю»: Саакашвілі пригадав випадкову зустріч з Порошенком



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Петро Порошенко та Михайло Саакашвілі

За словами Саакашвілі, зустріч відбулася «зовсім недавно» на з'їзді Європейської народної партії

Колишній глава Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі розповів про випадкову зустріч з п’ятим президентом Петром Порошенком після видворення його з України.

За словами Саакашвілі, зустріч відбулася «зовсім недавно» на з'їзді Європейської народної партії, де Порошенко представляв свою політичну силу.

«Ми зустрічалися в дуже закритому просторі, дуже близько, прямо обличчями зіткнулися. Знаєте, що я зробив? Просто пройшов повз. Охорона думала, що я його зараз покусаю - вони розгубилися, зайняли периметр…А я просто пройшов», - розповів політик в ефірі телеканалу «Наш».

Як відомо, 29 травня Михайло Саакашвілі повернувся в Україну. Перед вильотом з Варшави Саакашвілі повідомив, що консул України видала йому у посольстві в Польщі посвідчення особи на повернення в Україну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повернув екс-главі Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі українське громадянство. У цей же день Саакашвілі заявив, що вже середу має намір прилетіти у Київ.

Крім того Саакашвілі заявив про відсутність власних політичних амбіцій в Україні.

Але зазначимо, що 29 травня екс-заступник гепрокурора і соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе повідомив, що партія «Рух нових сил» збирається брати участь у дострокових виборах до Верховної Ради України.