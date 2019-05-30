Чого чекати від Саакашвілі

Повертаючи українське громадянство Саакашвілі, Володимир Зеленський виконав побажання Путіна

Повернувши громадянство України Міхайлу Саакашвілі, Зеленський розмріявся, що знайшов шавку, яка буде обгавкувати Порошенка. Товариш Саакашвілі дійсно трохи погавкає на Порошенка. Але не довго. В його черепі такий обшир планів і така завищена самооцінка, що йому воювати з колишніми президентами не пасує. Він же зразу почне очікувати й добиватися визнання свого «мега-планетарного значення». А коли його не отримає... Отут уже таке почнеться!

Порошенко колись зробив помилку, надавши Саакашвілі громадянство. Його ще можна зрозуміти. Ми ж усі тоді пам’ятали іншого Міхо, того, яким він був ще на початку свого президентства – реформатора, активного й креативного і навіть деколи трошки скромного. А те, що люди можуть так фатально змінюватися (особливо за роки майже абсолютної влади), всі ми забуваємо. Але повторювати ще раз таку ж помилку інших – це вже реальні танці на граблях.

Зеленський не просто повернув українське громадянство шанувальнику амстердамських утіх, він домудрувався придбати собі статус «бариги». І йому, на відміну від Порошенка, ця номінація від Саакашвілі підійде ідеально...

А ще ж скоро, не сьогодні, а десь за місяць-другий, президенту почнуть, окрім усіх інших гріхів, згадувати, що повертаючи громадянство Саакашвілі, він оперативно й скрупульозно виконав побажання Путіна.

Цитата з ТАСС:

«Президент России Владимир Путин посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в отстаивании прав человека начать с грузин, например, с Михаила Саакашвили.

«Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт, человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича», – сказал глава российского государства журналистам.

Путин напомнил, что Саакашвили «был незаконно лишен гражданства, выслан незаконно из страны и его следовало бы вернуть, восстановить его в правах нарушенных, также, как и многих других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследования сегодняшнего украинского режима».

Джерело: блог Тараса Чорновола

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