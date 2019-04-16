У харківському виші спалах кору



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Працівники та особи, у яких погіршився стан здоров'я під час навчання, терміново повинні звернутися до студентської лікарні

У Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна зафіксували спалах захворюваності на кір серед працівників та студентів університету. У зв'язку з цим у виші ввели обмежувальні протиепідемічні заходи. Про це йдеться в наказі «Про обмежувальні протиепідемічні заходи» від 12 квітня 2019 року, повідомляє УНН.

«З метою запобігання подальшому розповсюдженню інфекційного захворювання... довести до відома працівників та осіб, що навчаються, інформацію... щодо виявлення випадків захворювання на кір у працівників та студентів університету... З 15 квітня 2019 року обмежити проведення культурно-масових заходів в університеті на період проведення обмежувальних протиепідемічних заходів», - йдеться в документі.

У наказі наголошено, що працівники та особи, у яких погіршився стан здоров'я під час навчання, повинні звернутися до пункту тимчасового базування університету КНП «Міська студентська лікарня» Харківської міської ради.

Крім того, викладачам необхідно під час проведення занять інформувати студентів про необхідність дотримання санітарних норм.

Також 17 квітня призначено проведення загальноуніверситетської кураторської години профілактики захворювання на кір.

Також буде визначено коло осіб, які контактували з хворими, їх стан вакцинування проти кору.

Нагадаємо, з початку року в Україні на кір захворіли понад 39 тисяч людей.

Як повідомлялося, у світі стрімко поширюється кір - Всесвітня організація охорони здоров'я. Кількість випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, збільшилася втричі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

До слова, у Нью-Йорку оголошено надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я в окремих районах міста у зв’язку із спалахом кору.