У Львові четверо дітей потрапили з отруєнням до лікарні



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Усі пацієнти є вихованцями одного з львівських дошкільних навчальних закладів

У Львові у період від 29 березня до 1 квітня було госпіталізовано чотирьох дітей віком від трьох до п’яти років з діагнозом «гостра кишкова інфекція». Про це повідомляє пресс-служба Національної поліції області.

Усі пацієнти є вихованцями одного з львівських дошкільних навчальних закладів.

Одну дитину після надання медичної допомоги відпустили з лікувального закладу, троє інших - досі у лікарні.

«У Сихівський відділ поліції 1 квітня надійшло повідомлення про те, що до однієї з лікарень у Львові у період від 29 березня до 1 квітня було доставлено чотирьох дітей віком від трьох до п’яти років з діагнозом «гостра кишкова інфекція», - йдеться у повідомлені.

За фактом отруєння малюків відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України. Санкція статті передбачають покарання - штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Призначені експертизи, поліцейські встановлюють обставини отруєння дітей.