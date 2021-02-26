Україна відправить в Ізраїль авіарейс, щоб повернути своїх громадян – МЗС

Комерційний рейс у Тель-Авів відправиться на початку березня

Кордони Ізраїлю для регулярних рейсів наразі залишаються закритими

Про спеціальний комерційний авіарейс із Тель-Авіва домовилися Україна та Ізраїль. Літак на початку березня поверне українців на батьківщину. Про точну дату поінформує українське посольство.

Про це повідомив у Твіттері речник МЗС Олег Ніколенко.

«Україна та Ізраїль домовилися про спеціальний комерційний рейс Київ-Тель-Авів-Київ на початку березня для повернення українців додому. Посольство України в Ізраїлі додатково повідомить про точну дату та умови придбання квитка. Кордони Ізраїлю для регулярних рейсів наразі залишаються закритими», – написав Ніколенко.

Україна та Ізраїль домовилися про спеціальний комерційний рейс Київ-Тель Авів-Київ на початку березня для повернення українців додому. @UKRinIsrael додатково повідомить про точну дату та умови придбання квитка. Кордони Ізраїлю для регулярних рейсів наразі залишаються закритими. pic.twitter.com/7nC40LihW2 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 26, 2021

Як інформує інтерактивна онлайн-карта МЗС, згідно з останнім рішенням Уряду Держави Ізраїль, обмежено роботу усіх пунктів пропуску через державний кордон Ізраїлю (у тому числі міжнародний аеропорт Бен Гуріон, а також усі наземні пункти перетину) до 6 березня 2021 року у зв'язку з панденмією коронавірусу.

В’їхати в Державу Ізраїль можливо виключно за наявності поважних причин на підставі спеціального дозволу від Комісії з виключень. Наразі аеропорт Бен Гуріон приймає лише спеціальні евакуаційні рейси.

Як повідомлялося раніше, Уряд Ізраїлю прийняв рішення послабити карантинні обмеження з 21 лютого, які були введені через пандемію коронавірусу.

Як відомо, Ізраїль запроваджує зелені паспорти для вакцинованих громадян.

До слова, понад два мільйона ізраїльтян вже отримали другу дозу Covid-вакцини.