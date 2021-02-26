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    Україна відправить в Ізраїль авіарейс, щоб повернути своїх громадян – МЗС

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    Комерційний рейс у Тель-Авів відправиться на початку березня - Україна відправить в Ізраїль авіарейс, щоб повернути своїх громадян – МЗС
    Комерційний рейс у Тель-Авів відправиться на початку березня
    Ілюстраційне фото

    Кордони Ізраїлю для регулярних рейсів наразі залишаються закритими

    Про спеціальний комерційний авіарейс із Тель-Авіва домовилися Україна та Ізраїль. Літак на початку березня поверне українців на батьківщину. Про точну дату поінформує українське посольство.

    Про це повідомив у Твіттері речник МЗС Олег Ніколенко.

    «Україна та Ізраїль домовилися про спеціальний комерційний рейс Київ-Тель-Авів-Київ на початку березня для повернення українців додому. Посольство України в Ізраїлі додатково повідомить про точну дату та умови придбання квитка. Кордони Ізраїлю для регулярних рейсів наразі залишаються закритими», – написав Ніколенко.

    Як інформує інтерактивна онлайн-карта МЗС, згідно з останнім рішенням Уряду Держави Ізраїль, обмежено роботу усіх пунктів пропуску через державний кордон Ізраїлю (у тому числі міжнародний аеропорт Бен Гуріон, а також усі наземні пункти перетину) до 6 березня 2021 року у зв'язку з панденмією коронавірусу.

    В’їхати в Державу Ізраїль можливо виключно за наявності поважних причин на підставі спеціального дозволу від Комісії з виключень. Наразі аеропорт Бен Гуріон приймає лише спеціальні евакуаційні рейси.

    Як повідомлялося раніше, Уряд Ізраїлю прийняв рішення послабити карантинні обмеження з 21 лютого, які були введені через пандемію коронавірусу.

    Як відомо, Ізраїль запроваджує зелені паспорти для вакцинованих громадян.

    До слова, понад два мільйона ізраїльтян вже отримали другу дозу Covid-вакцини.

    Теги: МЗС Ізраїль літак аеропорт посольство Україна авіарейс коронавірус
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