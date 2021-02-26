Охоплена коронавірусом Івано-Франківщина просить грошей у Києва

Івано-Франківщина звернулась по допомогу від держави для боротьби з коронавірусом

Обласна державна адміністрація надіслала лист на адресу МОЗ: мова йде про 80 млн грн

Івано-Франківська область, де зараз фіксується різкий ріст нових випадків коронавірусу, потребує значної матеріальної допомоги держави для боротьби з недугою. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Руслан Савчук, головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області.

«Буквально 23 лютого було запропоновано виділити нашій області значну фінансову підтримку для придбання кисневих концентраторів і апаратів штучної вентиляції легень. Відповідний лист Обласна державна адміністрація надіслала на адресу МОЗ. Наскільки ми зрозуміли, у цьому є нам підтримка з Києва. Мова йде про 80 млн грн», – зазначив головний санітарний лікар області.

Нагадаємо, за минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків хвороби Covid-19 зареєстрована в Івано-Франківській області – 711. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Івано- Франківська область «фактично палає від епідемії», адже кожної доби фіксується понад 500 нових випадків, причому тенденція іде до зростання. Міський голова обласного центру Руслан Марцінків не приховує, що в лікарнях додаткові ліжка розміщують у коридорах і ординаторських. Задля того, аби розвантажити «ковідні» переповнені мидичні заклади 20 лютого на базі Богородчанської центральної районної лікарні було розгорнуто мобільний шпиталь Державної служби з надзвичайних ситуацій на 120 місць. Всього ж в області 26 закладів охорони здоров’я надають допомогу хворим із Covid-19. Обласна влада обіцяє розгортати додаткові ліжко-місця в разі потреби. До області уже прибула перша партія вакцин – 22 тисячі.







