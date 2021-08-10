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    У Карпатах групі туристів стало погано, трьох дітей госпіталізували

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    Закарпатські рятувальники надали допомогу туристам, яким стало зле в Карпатах - У Карпатах групі туристів стало погано, трьох дітей госпіталізували
    Закарпатські рятувальники надали допомогу туристам, яким стало зле в Карпатах
    Фото: ГУ ДСНС України у Закарпатській області

    Попередньо встановлено, що діти могли отримати харчове отруєння

    У вівторок, 10 серпня, в районі гори Кліфа Рахівського району туристичній групі стало погано. Трьох дітей доставили до медичного закладу. Про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    Близько 11:30 група туристів з 28 осіб звернулася за допомогою до гірських рятувальників Закарпаття.

    «На високогір'ї в екстремалів із Запорізької області погіршилося самопочуття, а троє дітей 10, 12 і 14 років потребують допомоги в транспортуванні до медичного закладу», – йдеться в повідомленні.

    Рятувальники надали долікарську медичну допомогу трьом дітям та транспортували їх у село Луги до фахівців екстреної медичної допомоги.

    Попередньо встановлено, що діти могли отримати харчове отруєння.

    Також разом з постраждалими дітьми рятувальники евакуювали ще п'ять туристів групи, серед яких двоє дорослих і троє неповнолітніх.

    Раніше повідомлялося, що після вживання їжі в їдальні однієї з лікарень Одеси – отруїлося п'ятеро дітей.

    До слова, у Дніпрі дитина померла від отруєння грибами.

    Також в червні у готельному комплексі на Івано-Франківщині отруїлися 10 людей.

    Раніше стало відомо, що у Харкові сталося масове отруєння з ознаками гострої кишкової інфекції. Відомо про 67 постраждалих, серед яких 14 дітей.

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    Теги: ДСНС Закарпаття діти отруєння рятувальники
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    У Карпатах групі туристів стало погано, трьох дітей госпіталізували