У Карпатах групі туристів стало погано, трьох дітей госпіталізували
Попередньо встановлено, що діти могли отримати харчове отруєння
У вівторок, 10 серпня, в районі гори Кліфа Рахівського району туристичній групі стало погано. Трьох дітей доставили до медичного закладу. Про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Близько 11:30 група туристів з 28 осіб звернулася за допомогою до гірських рятувальників Закарпаття.
«На високогір'ї в екстремалів із Запорізької області погіршилося самопочуття, а троє дітей 10, 12 і 14 років потребують допомоги в транспортуванні до медичного закладу», – йдеться в повідомленні.
Рятувальники надали долікарську медичну допомогу трьом дітям та транспортували їх у село Луги до фахівців екстреної медичної допомоги.
Попередньо встановлено, що діти могли отримати харчове отруєння.
Також разом з постраждалими дітьми рятувальники евакуювали ще п'ять туристів групи, серед яких двоє дорослих і троє неповнолітніх.
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