У Карпатах групі туристів стало погано, трьох дітей госпіталізували

Попередньо встановлено, що діти могли отримати харчове отруєння

У вівторок, 10 серпня, в районі гори Кліфа Рахівського району туристичній групі стало погано. Трьох дітей доставили до медичного закладу. Про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Близько 11:30 група туристів з 28 осіб звернулася за допомогою до гірських рятувальників Закарпаття.

«На високогір'ї в екстремалів із Запорізької області погіршилося самопочуття, а троє дітей 10, 12 і 14 років потребують допомоги в транспортуванні до медичного закладу», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники надали долікарську медичну допомогу трьом дітям та транспортували їх у село Луги до фахівців екстреної медичної допомоги.

Попередньо встановлено, що діти могли отримати харчове отруєння.

Також разом з постраждалими дітьми рятувальники евакуювали ще п'ять туристів групи, серед яких двоє дорослих і троє неповнолітніх.

Раніше повідомлялося, що після вживання їжі в їдальні однієї з лікарень Одеси – отруїлося п'ятеро дітей.

До слова, у Дніпрі дитина померла від отруєння грибами.

Також в червні у готельному комплексі на Івано-Франківщині отруїлися 10 людей.

Раніше стало відомо, що у Харкові сталося масове отруєння з ознаками гострої кишкової інфекції. Відомо про 67 постраждалих, серед яких 14 дітей.