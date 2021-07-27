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    В Одесі п'ятеро дітей отруїлися в їдальні лікарні

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    Одеські поліцейські встановлюють обставини отруєння пацієнтів дитячої лікарні - В Одесі п'ятеро дітей отруїлися в їдальні лікарні
    Одеські поліцейські встановлюють обставини отруєння пацієнтів дитячої лікарні
    Фото з відкритих джерел

    Поліція встановлює обставини події

    Після вживання їжі в їдальні однієї з лікарень Одеси – отруїлося п'ятеро дітей. Поліція планує відкрити кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба поліції Одеси.

    Згідно з даними слідства, п’ятеро дітей віком до 14 років отруїлися після вживання їжі в медичному закладі під час стаціонарного лікування. Відомо, що постраждалим надана медична допомога.

    «Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325», – відзначає пресслужба поліції.

    Зауважимо, що ч. 1 ст. 325 Кримінального Кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) передбачає позбавлення волі строком до трьох років.

    До слова, у Дніпрі дитина померла від отруєння грибами.

    Також в червні у готельному комплексі на Івано-Франківщині отруїлися 10 людей.

    Раніше стало відомо, що у Харкові сталося масове отруєння з ознаками гострої кишкової інфекції. Відомо про 67 постраждалих, серед яких 14 дітей.

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    Теги: діти Одеса отруєння лікарня поліція
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    В Одесі п'ятеро дітей отруїлися в їдальні лікарні