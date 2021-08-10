Одесит вбив ножицями сусіда через образу доньки

35-річний зловмисник прийшов до 57-річного чоловіка додому зі своїми ножицями і завдав йому шість смертельних ударів у груди

Житель Одеси вбив ножицями сусіда, який образив його 5-річну доньку. Інцидент стався напередодні на вулиці Балківській, повідомляє 10 серпня регіональне управління Нацполіції.

Встановлено, що 35-річний зловмисник прийшов до 57-річного чоловіка додому зі своїми ножицями і завдав йому шість смертельних ударів у груди. Потерпілий помер від ран, несумісних з життям. Тіло виявила його співмешканка, яка викликала правоохоронців. Вони за кілька годин з'ясували, хто скоїв убивство, і затримали вбивцю.

«Фігурант своєї провини заперечувати не став і пояснив: сусід постійно пив і чіплявся до їхньої родини. Останньою краплею в терпінні глави сімейства стало те, що п'яний чоловік образив його п’ятирічну доньку», – йдеться в повідомленні.

Дії правопорушника слідчі кваліфікували за статтею про умисне вбивство (ч.1 ст.115 КК України). До обрання запобіжного заходу його помістили в ізолятор тимчасового тримання.