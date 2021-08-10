  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Одесит вбив ножицями сусіда через образу доньки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    До обрання запобіжного заходу зловмисника помістили в ізолятор тимчасового тримання - Одесит вбив ножицями сусіда через образу доньки
    До обрання запобіжного заходу зловмисника помістили в ізолятор тимчасового тримання
    Фото: Нацполіція

    35-річний зловмисник прийшов до 57-річного чоловіка додому зі своїми ножицями і завдав йому шість смертельних ударів у груди

    Житель Одеси вбив ножицями сусіда, який образив його 5-річну доньку. Інцидент стався напередодні на вулиці Балківській, повідомляє 10 серпня регіональне управління Нацполіції.

    Встановлено, що 35-річний зловмисник прийшов до 57-річного чоловіка додому зі своїми ножицями і завдав йому шість смертельних ударів у груди. Потерпілий помер від ран, несумісних з життям. Тіло виявила його співмешканка, яка викликала правоохоронців. Вони за кілька годин з'ясували, хто скоїв убивство, і затримали вбивцю.

    «Фігурант своєї провини заперечувати не став і пояснив: сусід постійно пив і чіплявся до їхньої родини. Останньою краплею в терпінні глави сімейства стало те, що п'яний чоловік образив його п’ятирічну доньку», – йдеться в повідомленні.

    Дії правопорушника слідчі кваліфікували за статтею про умисне вбивство (ч.1 ст.115 КК України). До обрання запобіжного заходу його помістили в ізолятор тимчасового тримання.

    Читайте також: Криваве вбивство в Києві: молодик зарізав жінку й накинувся на її брата (фото, відео)
    Теги: Національна поліція України кримінал діти Одеса вбивство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Одесит вбив ножицями сусіда через образу доньки