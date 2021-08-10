Карантин не перешкода: рятувальники та поліція чекають хасидів в Умані (відео)

У МОЗ також завершується підготовка до зустрічі сотень хасидів

Свято Рош га-Шана паломники відзначатимуть в Умані з 6 по 8 вересня

Найбільше клопоту від святкувань хасидів мають місцеві. Інколи уманчанам доводиться ховатися від запальних гулянок іноземних гостей. На підмогу поліції цього разу прийдуть рятувальники. Вони забезпечуватимуть безпеку та захист місцевих, повідомляє сайт «Ільдана».

«В період масових заходів, пов'язаних із святкуванням іудейського нового року, підрозділами ГУ ДСНС у Черкаській області буде здійснюватися чергування у посиленому режимі», – повідомив спеціаліст служби Валентин Сорока.

У МОЗ також завершується підготовка до зустрічі сотень хасидів. Головний санітарний лікар Ігор Кузін на своїй сторінці в соцмережі повідомив, що через коронавірус будуть посилені протиепідемічні заходи.

«З метою підготовки до паломництва вже підписана Постанова ГДСЛ № 6 від 28.07.2021 (...). Ця постанова містить базові протиепідемічні вимоги: вимоги до маскового режиму, температурного скринінгу, особливостей пасажироперевезення тощо. Окрім цього, правила перетину кордону нині чітко визначені останніми змінами до «карантинної» постанови №1236», – пояснив високопосадовець.

Центр громадського здоров'я виділив близько 19 тисяч антисептиків та у десятеро більше захисних масок. Очікується доставка 50 тисяч тестів на ковід.

Підготовку до Рош га-Шана прокоментував й міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. «Робимо усе можливе, щоб в’їзд та перебування паломників на території України були безпечними як для місцевих громадян, так і для приїжджаючих. Наголошую, що саме вакцинація є єдиним ефективним способом запобігти тяжкому перебігу Covid-19 та смерті», – додав урядовець.

Також в МОЗі вигадали стимули для сімейних лікарів, аби ті активніше заохочували пацієнтів вакцинуватися.

Стало відомо, коли закінчиться адаптивний карантин в Україні.