  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Білорусь депортує двох російських журналістів

    • Розсилка
    Журналістів &laquo;Радіо Свобода&raquo; депортують на п&rsquo;ять років - Білорусь депортує двох російських журналістів
    Журналістів «Радіо Свобода» депортують на п’ять років

    Журналістів російської служби «Радіо Свобода» Юлію Вишневецьку і Андрія Кисельова затримали для перевірки документів

    У Мінську білоруські силовики затримали двох російських журналістів, тепер їх висилають із країни.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Зазначається, що журналістів російської служби «Радіо Свобода» Юлію Вишневецьку і Андрія Кисельова затримали в другій половині дня 21 серпня для перевірки документів біля Мінського тракторного заводу. Ввечері їх звільнили з Партизанського РУВС.

    Вишневецька повідомила, що зараз вони їдуть на машині російського посольства за речами, а потім їх відвезуть до Смоленська. Депортація з забороною на в'їзд на п’ять років.

    Вишневецька і Кисельов - співробітники московського бюро "Радіо Свобода". Перед від'їздом до Мінська редакція запросила у МЗС Білорусі офіційний дозвіл на акредитацію своїх співробітників для роботи в країні.

    Разом з журналістами в п'ятницю силовики затримали активіста, який роздавав листівки біля МТЗ. Журналісти не знають його імені і подальшої його долі.

    До слова, ввечері 21 серпня у Мінську люди утворили живий «Ланцюг покаяння» довжиною понад десять кілометрів.

    Як повідомлялося, штаб Тихановської просить Верховний суд Білорусі визнати вибори недійсними.

    Нагадаємо, ЄС не хоче повторення у Білорусі «українського сценарію».

    До слова, інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

    19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі. 

    Читайте також матеріали «Главкома»:
    МЗС Білорусь Росія ЗМІ депортація журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ