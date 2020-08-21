Білорусь депортує двох російських журналістів
Журналістів російської служби «Радіо Свобода» Юлію Вишневецьку і Андрія Кисельова затримали для перевірки документів
У Мінську білоруські силовики затримали двох російських журналістів, тепер їх висилають із країни.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Зазначається, що журналістів російської служби «Радіо Свобода» Юлію Вишневецьку і Андрія Кисельова затримали в другій половині дня 21 серпня для перевірки документів біля Мінського тракторного заводу. Ввечері їх звільнили з Партизанського РУВС.
Вишневецька повідомила, що зараз вони їдуть на машині російського посольства за речами, а потім їх відвезуть до Смоленська. Депортація з забороною на в'їзд на п’ять років.
Вишневецька і Кисельов - співробітники московського бюро "Радіо Свобода". Перед від'їздом до Мінська редакція запросила у МЗС Білорусі офіційний дозвіл на акредитацію своїх співробітників для роботи в країні.
Разом з журналістами в п'ятницю силовики затримали активіста, який роздавав листівки біля МТЗ. Журналісти не знають його імені і подальшої його долі.
До слова, ввечері 21 серпня у Мінську люди утворили живий «Ланцюг покаяння» довжиною понад десять кілометрів.
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