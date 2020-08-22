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    В ці хвилини відбувається прощання з видатним українським науковцем Борисом Патоном

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    <p>Борис Патон помер&nbsp;19 серпня на 102 році життя</p> - В ці хвилини відбувається прощання з видатним українським науковцем Борисом Патоном

    Борис Патон помер 19 серпня на 102 році життя

    Поховання Патона відбудеться на Байковому кладовищі

    Прощання з видатним українським вченим, президентом Національної академії наук України Борисом Патоном відбувається у клубі Кабінету міністрів.

    Поховання Патона відбудеться на Байковому кладовищі орієнтовно о 13:00.

    Нагадаємо, 19 серпня на 102 році життя помер український науковець Борис Патон.

    Колеги Патона розповіли про причини та обставини смерті видатного українського науковця.

    Як повідомлялося наприкінці березня, 101-річний Борис Патон, який з 1962 року очолював Національну академію наук України, вирішив залишити посаду. 

    Патон є автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), більше 1200 публікацій, в тому числі 20 наукових монографій.

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