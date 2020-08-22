В ці хвилини відбувається прощання з видатним українським науковцем Борисом Патоном

В ці хвилини відбувається прощання з видатним українським науковцем Борисом Патономтрансляція
Борис Патон помер 19 серпня на 102 році життя
Поховання Патона відбудеться на Байковому кладовищі
Прощання з видатним українським вченим, президентом Національної академії наук України Борисом Патоном відбувається у клубі Кабінету міністрів.
Поховання Патона відбудеться на Байковому кладовищі орієнтовно о 13:00.
Нагадаємо, 19 серпня на 102 році життя помер український науковець Борис Патон.
Колеги Патона розповіли про причини та обставини смерті видатного українського науковця.
Як повідомлялося наприкінці березня, 101-річний Борис Патон, який з 1962 року очолював Національну академію наук України, вирішив залишити посаду.
Патон є автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), більше 1200 публікацій, в тому числі 20 наукових монографій.