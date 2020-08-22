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    У світі

    Влада Білорусі заблокувала доступ до понад 70 сайтів

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    У Білорусі заявляють про блокування низки новинних сайтів - Влада Білорусі заблокувала доступ до понад 70 сайтів
    У Білорусі заявляють про блокування низки новинних сайтів

    Такого масового блокування у Білорусі ще не було

    Міністерство інформації Білорусі прийняло рішення заблокувати доступ до низки інформаційних ресурсів в країні, зокрема і опозиційних. 

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Зазначається, що відповідне розпорядження від мінінформації отримали мобільні оператори МТС та «Белтелеком». 

    Заблокованими виявились, зокрема, «Радіо свобода», «Єврорадіо», «Белсат»,The Village та інші. Загалом доступу немає до понад 70 сайтів. 

    Як зазначає «Белсат», такого масового блокування у Білорусі ще не було. 

    Нагадаємо, Сстрайкарів білоруського держтелебачення замінили російськими пропагандистами.

    18 серпня державне телебачення у білоруському місті Гродно у понеділок вивело в ефір акцію протесту, де зібралось 10-15 тисяч учасників.

    Як відомо, у Білорусі журналістів державної телерадіокомпанії відсторонили від ефіру за підтримку протестівНапередодні журналісти Дмитро Чекан, Дмитро Лютомський та Сергій Гадзеєв з Гродно заявили, що готові надати майданчик для об'єктивного висвітлення подій.

    Як повідомлялося, у Білорусі збирається страйкувати найбільше державне медіа.

    Працівники Білоруської телерадіокомпанії вимагають скасувати результати виборів

    У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах. Люди вимагають перерахувати голоси і провести чесні вибори.

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    Білорусь ЗМІ політика мобільні оператори інтернет цензура журналіст влада
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