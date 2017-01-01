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    У Косово порадили Україні заплющити очі на те, що частина мешканців Донбасу отримують другу пенсію від окупантів

    «Потрібно чимось жертвувати задля більшого блага»
    Стратегія реінтеграції Донбасу має включати певні жертви, як, наприклад, ігнорування факту виплати «подвійних» пенсій. Таку думку висловила екс-віце-прем’єр самопроголошеного Косова Едіта Тахірі в інтерв’ю «Главкому», порівнюючи ситуацію в Україні з аналогічною на своїй батьківщині. Чи виплачує Косово пенсії тим
    • Сьогодні, 10:21
    • Розсилка
    Фото з відкритих джерел

    «Потрібно чимось жертвувати задля більшого блага»

    Стратегія реінтеграції Донбасу має включати певні жертви, як, наприклад, ігнорування факту виплати «подвійних» пенсій. Таку думку висловила екс-віце-прем’єр самопроголошеного Косова Едіта Тахірі в інтерв’ю «Главкому», порівнюючи ситуацію в Україні з аналогічною на своїй батьківщині.

    Чи виплачує Косово пенсії тим людям, яким виплачує Сербія? Чи є від цього внутрішнє напруження, адже виходить, що одні люди отримують більше, ніж інші?

    «Так, і ми платимо [пенсії], і Сербія платить також. Ми не проти цього. Ми вдаємо, що не знаємо цього факту, що люди отримують гроші і від Сербії. Колись, як косовсько-сербські відносини нормалізуються і не буде тиску, не буде потреби для подібних подвійних виплат», — зазначає Тахірі.

    На думку косівського політика, не така велика проблема платити дві пенсії, «потрібно чимось жертвувати задля більшого блага».

    «Не тільки про пенсії мова, — говорить Тахірі, — ми також платимо вчителям, і Сербія їм платить зарплати. На цьому етапі люди отримують дві зарплати, дві пенсії. Колись усе зміниться — і цей час скоро настане. Це і є стратегія реінтеграції. Потрібно повільно застосовувати її».

    На питання, як протистояти політичним силам, які маніпулюють на «подвійних» виплатах, Тахірі розповідає, що у Косово є місцеві політики, яким це все на руку, є політики, які мають дивіденди.

    «На півночі у нас є не тільки політична, а й економічна мафія. Мафія росте там, де немає законів, але вона не виживе там, де закон. Перетягніть людей на вашу сторону повільно, і все це негативне зникне», — резюмувала політик.

    Повну версію інтерв’ю читайте тут: Екс-віце-прем’єр самопроголошеного Косова Едіта Тахірі: Україні слід домовлятися з Росією так, як ми домовляємося із Сербією

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